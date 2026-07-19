Отсрочки по кредитам и скидки: Как WB поддержит продавцов после атак ВСУ

Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила о скидках для продавцов на хранение товаров, а в WB Банке пообещали отсрочки по погашению кредитов. 

В Wildberries обещали оказать поддержку продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки ВСУ на объекты компании в регионах России. Речь в частности идет о скидках на хранение товаров и об отсрочках по погашению кредитов. Кроме того, руководство WB обещало помочь семьям погибших и пострадавших сотрудников. Между тем, в больницах, по данным Минздрава, остаются десятки раненых, многие — в тяжелом состоянии.

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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о введении для продавцов на ближайшие 45 дней со дня поставки скидок на хранение товаров на некоторых складах. Это стало ответной мерой компании после атак украинских беспилотников на объекты фирмы в Подмосковье и в Тамбовской области.

Ким сообщила, что скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. По ее словам, это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы.

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При этом в Wildberries параллельно разрабатывают и другие механизмы поддержки продавцов. Отмечается, что процесс может занять до 30 дней.

«Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Параллельно продолжается работа над механизмом поддержки продавцов. Это более сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», - написала Ким в своем Telegram-канале.

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До этого она также говорила, что семьи погибших сотрудников получат от компании по 2 млн рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 млн рублей.

Кроме того, WB Банк уже тоже запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов маркетплейса. В частности, речь идет об отсрочках по погашению кредитов.

«Пострадавшим субъектам МСП WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга… Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшее время. Для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта», - сообщили в пресс-службе РВБ.

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При этом в компании объяснили, что для получения отсрочки продавцам следует подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. После этого банк рассмотрит обращения в приоритетном порядке. Также для восполнения утерянных товарных запасов продавцам пообещали предоставить льготные кредиты и условия факторинга.

Отмечается, что дополнительно для пострадавших продавцов WB Банк отменит все комиссии за платежи внутри страны и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Льготы будут оформляться автоматически.

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О ПОСТРАДАВШИХ

Ночью 18 июля БПЛА ВСУ атаковали несколько объектов Wildberries в России. Речь идет о складе в Котовске в Тамбовской области и о логистическом центре маркетплейса в Электростали в Подмосковье.

После падения украинского беспилотника на территории гигантского комплекса Wildberries площадью свыше 360 тысяч квадратных метров началось возгорание в нескольких блоках распределительного центра. Персонал экстренно эвакуировали. Однако не обошлось без жертв и пострадавших.

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Согласно последней информации Минздрава РФ, в Московской области в больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что они остаются на лечении в больницах Подмосковья и в федеральных медцентрах ведомства.

По его словам, состояние семи пострадавших в Электростали оценивается как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. Отмечается, что за амбулаторной помощью обратились 29 человек. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в «Максе» писал, что один из пострадавших при ударе по объекту WB в Электростали скончался от полученных травм.

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Кроме того, Кузнецов добавил, что госпитализация потребовалась 22 раненым при ударе по складу Wildberries в Котовске в Тамбовской области, восемь пострадавших — в тяжелом состоянии. Семь человек погибли в результате атаки ВСУ.

Известно, что десятерых доставили на лечение в Москву. Уточнялось, что для перевозки раненых задействуют специализированный автотранспорт и санавиацию.

Ранее в пресс‑службе Wildberries сообщили о временном изъятии из продажи товаров, хранившихся на логистических объектах компании, пострадавших от атак БПЛА в Тамбовской и Московской областях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
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