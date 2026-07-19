Отсрочки по кредитам и скидки: Как WB поддержит продавцов после атак ВСУ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о введении для продавцов на ближайшие 45 дней со дня поставки скидок на хранение товаров на некоторых складах. Это стало ответной мерой компании после атак украинских беспилотников на объекты фирмы в Подмосковье и в Тамбовской области.

Ким сообщила, что скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. По ее словам, это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы.