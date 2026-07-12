Украина не справляется: Почему украинские ПВО бессильны перед ударами РФ

ГРУППОВЫЕ УДАРЫ ВС РФ

12 июля в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками и поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также были поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, пишет RT.

К тому же в МО объявили, что «Герань» ударила по газораспределительной станции, используемой в интересах ВСУ, в Краматорске в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК.