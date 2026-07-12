Украина не справляется: Почему украинские ПВО бессильны перед ударами РФ
Накануне украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогли сбить ни одной баллистической ракеты во время предыдущих ночных ударов РФ.
Российские военные продолжают наносить групповые удары по объектам инфраструктуры военного назначения на Украине. При этом в Киеве признают, что украинские системы ПВО не справляются с российскими баллистическими ракетами. Между тем, в Минобороны РФ сообщили, что руководство Украины стянуло почти все западные комплексы ПРО к Киеву.
ГРУППОВЫЕ УДАРЫ ВС РФ
12 июля в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками и поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также были поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, пишет RT.
К тому же в МО объявили, что «Герань» ударила по газораспределительной станции, используемой в интересах ВСУ, в Краматорске в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК.
Днем ранее ВС РФ нанесли групповые удары и поразили предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, ночью 11 июля в результате удара также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.
УКРАИНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
Однако после этих атак украинский президент Владимир Зеленский признал, что у Украины нет возможности сбивать баллистические ракеты. В своем Telegram-канале он написал, что из шести ракет такого класса, запущенных ночью 11 июля по целям в Киеве, ни одну не удалось сбить.
«Мы ожидаем от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, <...> о которых были достигнуты договоренности во время заседания НАТО. Необходимо максимально быстро продвигаться по договоренностям о лицензиях на зенитные системы Patriot», - передают слова Зеленского «Известия».
Издание Le Monde тоже писало, что украинская противовоздушная оборона не может справиться с новыми атаками РФ. Так, согласно информации источника, 6 июля ни одна из баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена украинскими силами ПВО. Подобная ситуация также была зафиксирована 11 июля.
Один из украинских полковников рассказал изданию, что это связано с нехваткой противоракетных комплексов и ракет Patriot. Отмечается, что особую опасность для ПВО ВСУ представляют российские реактивные беспилотники, которые практически невозможно перехватить. Такие дроны летают высоко и с большой скоростью.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подтвердил, что возможности сбивать российские баллистические ракеты у Украины в настоящее время нет. По его словам, имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты Patriot «старой модификации».
«Как мы говорим, просроченные. То есть Украина сегодня полностью дырявое ведро для наших ракет», - приводит слова эксперта «Лента.ру».
ИЗМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ
На фоне этого в Минобороны России сообщили, что Владимир Зеленский стянул почти все западные комплексы противоракетной обороны (ПРО) к Киеву. При этом в ведомстве уточнили, что удары высокоточным оружием большой дальности (воздушного, морского и наземного базирования) наносятся не только по объектам в Киеве, который считается особо защищенным именно за счет сконцентрированных там западных средств ПРО.
Между тем, в МО отметили, что анализ применения российского высокоточного оружия подтверждает его способность преодолевать любые комплексы ПВО, которые Запад поставляет Украине.
Издание Le Monde писало, что Россия радикально изменила тактику нанесения воздушных ударов по объектам на Украине, что привело к критическому снижению эффективности работы систем ПВО. Отмечается, что серьезным вызовом для них стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». В воздушных силах ВСУ указывают, что эти аппараты теперь составляют от 25% до 30% от общего числа применяемых Москвой ударных дронов.
К тому же, по оценке неназванного изданием западного дипломата, российская армия изменила сам принцип построения атак. Так, если раньше удары распределялись во времени, то теперь ставка делается на максимальное насыщение и перегрузку защитных систем.
Ранее гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН отметил, что помощь Финляндии Украине на покупку дронов нарастит частоту атак, но для Киева ситуация существенно не изменится.
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