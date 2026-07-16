Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александра Яковлева — результат охоты ВСУ на мирное население, сказал НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов, призвав усилить РЭБ и системы оповещения в регионе.

Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил НСН, что главный инженер ЗАЭС был убит в том числе потому, что в регионе должны быть более жесткие меры безопасности по защите сотрудников. Он предложил Запорожской области выделять им бронированные машины и сопровождение с мобильной огневой группой для защиты от дронов. Рогов отметил, что убийств на дорогах Запорожья происходит достаточно много.