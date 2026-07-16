Охота в Запорожье: Что стало причиной убийства главного инженера ЗАЭС
В Запорожской области необходимо усилить РЭБ и наладить системы оповещения, сказал НСН Владимир Рогов.
Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александра Яковлева — результат охоты ВСУ на мирное население, сказал НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов, призвав усилить РЭБ и системы оповещения в регионе.
Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил НСН, что главный инженер ЗАЭС был убит в том числе потому, что в регионе должны быть более жесткие меры безопасности по защите сотрудников. Он предложил Запорожской области выделять им бронированные машины и сопровождение с мобильной огневой группой для защиты от дронов. Рогов отметил, что убийств на дорогах Запорожья происходит достаточно много.
«Нормальных систем безопасности и оповещения в регионе за эти годы так и не выстроено. Областные власти в лице Балицкого каждый раз заявляют о том, что взяли ситуацию на контроль, всем отомстят и всех накажут, но это пустые заявления, к сожалению. Это вызывает недовольство и раздражение у людей, потому что они понимают, что местные власти особо не чешутся что‑либо решать. В регионе постоянные скандалы, связанные с силовым блоком. Смерть главного инженера ЗАЭС — это убийство, результат охоты на мирное население. Напомню, что буквально намедни была убита помощник прокурора Энергодара. Она выступала перед обществом, была достаточно медийным человеком, очень хорошо воспринималась мирными жителями. Таких смертей на дорогах Запорожья происходит достаточно много. Недавно под удар беспилотника попал министр молодёжи и спорта Запорожской области. К счастью, он выжил», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в Запорожской области необходимо усилить РЭБ и наладить системы оповещения.
«ВСУ устраивают охоту, выбирая какой‑то участок Запорожской области. Необходимы мобильные оперативные группы, усиление РЭБ и систем оповещения в регионе. Всё, что люди узнают, они читают в Telegram‑каналах. Должны быть и дроны, и стрелковое оружие, пулемёты, пикапы с детекторами дронов и прожекторами, которые работают в ночное время, в том числе с тепловизорами, потому что часть дронов всё же излучает тепло. Все виды дронов можно сбивать. Просто нужна системная работа, а не пустые заявления», — добавил Рогов.
Ранее советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге говорил НСН, что если ракеты ВСУ долетят до ЗАЭС, то повторения катастрофы Чернобыля ждать не стоит, однако последствия все равно будут серьезные.
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