Из-за атаки на Курск или обещаний Трампа? В США призвали изменить помощь Киеву
В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине.
США продолжают помогать Украине в конфликте с Россией. Речь не только о поставках оружия и денежной составляющей. Недавно Вашингтон разрешил использовать ВСУ американские ракеты для атак в Курской области. Однако, например, экс-президент США Дональд Трамп наоборот выступает за примирение с Россией, обещая закончить украинский конфликт.
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ
Стало известно, что администрация США обсуждает изменение содержания пакетов военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Один из чиновников США сообщил The Washington Post, что в Вашингтоне собираются в закрытом режиме принять решение о том, стоит ли включить в пакеты помощи Киеву больше бронетехники или боеприпасов.
При этом другой источник издания заметил, что в США полностью не представляют цели проникновения украинских войск в Курскую область. К тому же, по информации The Washington Post, зависимость Киева от помощи Вашингтона «возродила страхи прямой эскалации» в отношениях США, НАТО и России.
Однако накануне действующий президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре все же обсудили детали нового пакета военной помощи Киеву, в рамках которого планируется предоставление ракет ПВО, средств для борьбы с дронами и противотанковых снарядов.
До этого издание Associated Press сообщало, что США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере $125 млн. Известно, что в результате этой «поставки» Киев может получить ракеты для ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, снаряды и другую технику.
Между тем, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объявила, что США разрешили Украине контратаковать Россию американским оружием при нападении на Курскую область.
«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область) и включают Сумы (Сумскую область). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», - заявила она.
При этом другой ведущий американский политик Дональд Трамп наоборот выступает против материальной помощи Украине и за скорейшее прекращение конфликта.
ТРАМП НЕ ЗАКОНЧИТ?
В ходе предвыборной гонки кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы обещал решить ряд наболевших вопросов не только внутри страны, но и в мире. В том числе он заявлял, что поможет завершить конфликт на Украине. Политик даже анонсировал некий документ, в котором якобы составлен план по завершению боевых действий в регионе. Однако детали документа так и не были обнародованы.
Трамп также обещал, что в случае победы на выборах, уладит украинский конфликт еще до проведения церемонии инаугурации президента в США. К тому же он заверил, что сможет предотвратить третью мировую войну. В целом политик считает, что конфликт на Украине начали «глупые люди», находящиеся у власти в США.
«Потому что нашей страной управляют глупые люди... Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», - предположил Трамп во время выступления на мероприятии республиканцев в Миннесоте в мае.
Сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин тоже говорил, что в случае победы на президентский выборах Трамп постарается прекратить конфликт вокруг Украины, в том числе за счет уступок России. Однако зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН призвал не ожидать окончания противостояний между РФ и Западом в случае победы Трампа на выборах.
«Нам будет проще, если мы будем меньше думать о выборах в США, когда мы перестанем заглядывать в политические календари других государств. Я хочу напомнить, что Трамп подписал закон в августе 2017 года, на основании которого против России до сих пор ужесточаются санкции. В этом законе наша страна была названа противником Америки. Вот из этого и надо исходить!», – подчеркнул политик.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин наоборот считает, что Трамп хочет договориться с Россией.
«Любимым делом Трампа является заключение сделок, он в первую очередь бизнесмен, а потом политик. Понятно, что он будет пытаться договориться с Россией, что он и пытался сделать, когда пришел к власти. Но ключевой вопрос – позволит ли Трампу реализовать эту политику правящий истеблишмент. Здесь большие вопросы», - добавил он в интервью НСН.
Ранее Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что вице-президент США Камала Харрис в своем программном выступлении планирует назвать экс-президента страны Дональда Трампа несерьезным человеком, чье возможное возвращение в Белый дом обернется серьезными последствиями для страны.
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