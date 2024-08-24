Из-за атаки на Курск или обещаний Трампа? В США призвали изменить помощь Киеву

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ

Стало известно, что администрация США обсуждает изменение содержания пакетов военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Один из чиновников США сообщил The Washington Post, что в Вашингтоне собираются в закрытом режиме принять решение о том, стоит ли включить в пакеты помощи Киеву больше бронетехники или боеприпасов.

При этом другой источник издания заметил, что в США полностью не представляют цели проникновения украинских войск в Курскую область. К тому же, по информации The Washington Post, зависимость Киева от помощи Вашингтона «возродила страхи прямой эскалации» в отношениях США, НАТО и России.

Однако накануне действующий президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре все же обсудили детали нового пакета военной помощи Киеву, в рамках которого планируется предоставление ракет ПВО, средств для борьбы с дронами и противотанковых снарядов.