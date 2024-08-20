МИД РФ выразил протест временной поверенной США из-за наемников в Курской области
МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс из-за незаконного проникновения в Курскую область американской ЧВК на стороне ВСУ и присутствия в регионе американских журналистов, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что подобные действия расходятся с утверждениями администрации президента Джо Байдена о непричастности США к нападению ВСУ на регион России, а также демонстрируют вовлеченность Вашингтона в конфликт.
В МИД РФ подчеркнули, что все иностранные военные специалисты после незаконного пересечения российской границы стали законными целями для российских военных.
Ранее частная военная компания Forward Observation Group из США подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, опубликовав фотографии из российского региона, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
- Приграничные районы Курской области покинули более 500 человек за сутки
- МИД РФ выразил протест временной поверенной США из-за наемников в Курской области
- Украина срочно запросила у НАТО пожарные машины и экскаваторы
- В Турции пропала 48-летняя туристка из России
- Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет 29 августа
- Harley-Davidson отказался от программы обеспечения инклюзивности
- Три человека погибли при падении строительного лифта Воронеже
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 4130 военнослужащих
- В Испании в возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru