Уточняется, что подобные действия расходятся с утверждениями администрации президента Джо Байдена о непричастности США к нападению ВСУ на регион России, а также демонстрируют вовлеченность Вашингтона в конфликт.

В МИД РФ подчеркнули, что все иностранные военные специалисты после незаконного пересечения российской границы стали законными целями для российских военных.

Ранее частная военная компания Forward Observation Group из США подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, опубликовав фотографии из российского региона, напоминает «Радиоточка НСН».

