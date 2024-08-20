МИД РФ выразил протест временной поверенной США из-за наемников в Курской области

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс из-за незаконного проникновения в Курскую область американской ЧВК на стороне ВСУ и присутствия в регионе американских журналистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Журналисты Washington Post приехали в Суджу в сопровождении ВСУ

Уточняется, что подобные действия расходятся с утверждениями администрации президента Джо Байдена о непричастности США к нападению ВСУ на регион России, а также демонстрируют вовлеченность Вашингтона в конфликт.

В МИД РФ подчеркнули, что все иностранные военные специалисты после незаконного пересечения российской границы стали законными целями для российских военных.

Ранее частная военная компания Forward Observation Group из США подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, опубликовав фотографии из российского региона, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКурская ОбластьСША

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