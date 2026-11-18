По её словам, после этого необходимо выбрать стратегию. Наиболее эффективной является «лавина». В этом случае все свободные деньги направляются на досрочное погашение самого дорогого долга. По остальным вносятся минимальные платежи.

«После закрытия высвободившаяся сумма перенаправляется на следующий по ставке кредит», — указала специалист.

Второй вариант - «снежный ком». Как объяснила Веселова, в этом случае первым закрывают самый маленький долг независимо от ставки. Такая стратегия уступает «лавине» по выгоде, однако даёт быстрый видимый результат.

Кроме того, не следует забывать про «снежинки». Этот вариант предусматривает внесение мелких регулярных платежей из кешбэка, округления сдачи, подработок или продажи ненужных вещей.

Эксперт добавила, что также можно временно пересмотреть повседневные расходы и заранее определить бюджет на праздники. Если же закрыть долги своими силами не получается, то можно прибегнуть к рефинансированию, объединив несколько кредитов в один договор с более низкой ставкой или с платежом меньшего размера.

Ранее в Госдуме предложили автоматически устанавливать самозапрет на оформление кредитов при потере или хищении паспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

