Он отметил, что перед выходом видеоигры у ряда продавцов в РФ подорожали карты пополнения PlayStation Store. На этом фоне привлекательной выглядит даже прежняя цена карты. А мошенники стали выдавать себя за продавцов подарочных карт или за игрока, готового помочь с «выгодной» покупкой.

По его словам, предложение может поступить как от Telegram-бота, так и в личные сообщения. Следует проверить наличие у продавца оценок и отзывов о предыдущих сделках. В случае, когда просят перевести деньги на личную карту, то следует отказаться от покупки.

«Отдельный повод насторожиться - если под предлогом пополнения счета продавец просит пароль от аккаунта PlayStation или код подтверждения входа. Передав эти данные, пользователь рискует потерять доступ к аккаунту», — заключил Тимаев.

Ранее полиция в США призвала граждан не переносить преступные действия из видеоигры GTA VI в реальную жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

