Россиян предупредили об опасности потерять деньги при попытках купить GTA VI
Россияне, пытающиеся сэкономить при покупке игры GTA VI для PlayStation 5, рискуют потерять деньги еще при пополнении счета. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.
Он отметил, что перед выходом видеоигры у ряда продавцов в РФ подорожали карты пополнения PlayStation Store. На этом фоне привлекательной выглядит даже прежняя цена карты. А мошенники стали выдавать себя за продавцов подарочных карт или за игрока, готового помочь с «выгодной» покупкой.
По его словам, предложение может поступить как от Telegram-бота, так и в личные сообщения. Следует проверить наличие у продавца оценок и отзывов о предыдущих сделках. В случае, когда просят перевести деньги на личную карту, то следует отказаться от покупки.
«Отдельный повод насторожиться - если под предлогом пополнения счета продавец просит пароль от аккаунта PlayStation или код подтверждения входа. Передав эти данные, пользователь рискует потерять доступ к аккаунту», — заключил Тимаев.
Ранее полиция в США призвала граждан не переносить преступные действия из видеоигры GTA VI в реальную жизнь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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