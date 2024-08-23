Харрис планирует назвать Трампа опасным для США человеком
Вице-президент США Камала Харрис в своем программном выступлении планирует назвать бывшего американского президента Дональда Трампа несерьезным человеком, чье возможное возвращение в Белый дом обернется серьезными последствиями для страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на выдержку из ее речи.
«Мы знаем, что будет собой представлять второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025"», — заявила кандидат в президенты.
Выдвинув женщину-политика в кандидаты президента США, демократическая партия намерена лишить Трампа возможности использовать оскорбления в ходе дебатов, однако если Камала Харрис не справится, ее могут заменить на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru