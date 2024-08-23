Харрис планирует назвать Трампа опасным для США человеком

«Мы знаем, что будет собой представлять второй президентский срок Трампа. Все это изложено в документе "Проект 2025"», — заявила кандидат в президенты.

Выдвинув женщину-политика в кандидаты президента США, демократическая партия намерена лишить Трампа возможности использовать оскорбления в ходе дебатов, однако если Камала Харрис не справится, ее могут заменить на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

