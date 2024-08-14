«В поисках красных линий»: Курское вторжение не смутило Байдена, в Белгородской области ЧС

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЧС И РЕЗКОЕ УХУДШЕНИЕ:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще 12 августа, докладывая президенту РФ о ситуации в его регионе, сообщил о резком ухудшении ситуации в приграничных с Украиной районах.

«У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгород, по сравнению с первым кварталом 2024 года было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась и очень сильно возросло количество обстрелов (…) Самая тяжёлая ситуация сейчас в Шебекино, это 38 тысяч человек – город, 85 тысяч – округ. В 2024 году ранено почти 300 человек, 36 человек погибло. В день мы имеем от трёх до пяти атак», - сообщил Гладков Владимиру Путину.

По его словам, Шебекино покинули 50–70% жителей, социальная напряженность растет, а в приграничье «кратно увеличилось» количество атак беспилотников. При этом губернатор указал на необходимость решить ситуацию, «которая возникла утром в Красной Яруге», не уточнив деталей.

13 августа было объявлено о закрытии въезда в Краснояружский район и эвакуации 11 тысяч его жителей, а в ночь на среду Гладков объявил о введении ЧС в Белгородской области.

«Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной: ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения», - заявил белгородский губернатор в видеообращении, обнародованном около шести утра.

После этого он сообщил об атаках беспилотниками Шебекино и Устинки Белгородского района, ну а накануне Telegram-канал «Настоящий Гладков» публиковал сообщения о многочисленных атаках городов и сел.