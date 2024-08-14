«В поисках красных линий»: Курское вторжение не смутило Байдена, в Белгородской области ЧС
Губернатор Гладков просит защитить жителей Белгородской области, Байден контактирует с Киевом, Боррель поддержал «контрнаступление», а СМИ ждут реакции Путина.
Эпицентр внимания россиян перемещается из Курской в Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении в области режима чрезвычайной ситуации, назвав обстановку «крайне сложной и напряженной».
На этом фоне о вторжении Украины в Курскую область высказались президент США Джо Байден и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, а западные СМИ пытаются найти «красные линии» в ожидании российского возмездия.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЧС И РЕЗКОЕ УХУДШЕНИЕ:
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков еще 12 августа, докладывая президенту РФ о ситуации в его регионе, сообщил о резком ухудшении ситуации в приграничных с Украиной районах.
«У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгород, по сравнению с первым кварталом 2024 года было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась и очень сильно возросло количество обстрелов (…) Самая тяжёлая ситуация сейчас в Шебекино, это 38 тысяч человек – город, 85 тысяч – округ. В 2024 году ранено почти 300 человек, 36 человек погибло. В день мы имеем от трёх до пяти атак», - сообщил Гладков Владимиру Путину.
По его словам, Шебекино покинули 50–70% жителей, социальная напряженность растет, а в приграничье «кратно увеличилось» количество атак беспилотников. При этом губернатор указал на необходимость решить ситуацию, «которая возникла утром в Красной Яруге», не уточнив деталей.
13 августа было объявлено о закрытии въезда в Краснояружский район и эвакуации 11 тысяч его жителей, а в ночь на среду Гладков объявил о введении ЧС в Белгородской области.
«Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной: ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения», - заявил белгородский губернатор в видеообращении, обнародованном около шести утра.
После этого он сообщил об атаках беспилотниками Шебекино и Устинки Белгородского района, ну а накануне Telegram-канал «Настоящий Гладков» публиковал сообщения о многочисленных атаках городов и сел.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЖО, ЖОЗЕП И КРАСНЫЕ ЛИНИИ
На фоне роста напряженности в Белгородской области мировые СМИ и политики обсуждают продолжающееся с 6 августа вторжение ВСУ в Курскую область. Президент США Джо Байден сообщил, что в курсе ситуации, при этом в Пентагоне отвергли причастность к действиям Киева.
«Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — сказал 81-летний Байден, отметив, что ему регулярно докладывают о ситуации.
Со своей стороны пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев не согласовывал с Вашингтоном так называемую «операцию». Эти слова подтвердил и заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 августа сообщил, что пообщался с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, «проинформировав Жозепа о деталях операции Украины в Курской области». 77-летний Жозеп подтвердил эту информацию, как и поддержку Украины.
«Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины», – написал он в соцсети X.
Российские СМИ сделали из этого вывод, что Боррель «поддерживает вторжение», а американские второй день гадают, перешла ли Украина «красные линии», напав на Курскую область.
«Сдержанная реакция Путина на вторжение в Курскую область заставляет задуматься о том, какие красные линии на самом деле существуют у российского лидера, и была ли нерешительность Запада в вопросе поставки оружия Украине, вызванная опасениями по поводу российской эскалации, стратегической ошибкой», - пишет в этой связи The Wall Street Journal.
Со своей стороны, The New York Times считает, что «внезапное нападение расстроило Кремль», однако Путин «продемонстрировали уверенность в военной позиции России».
На этом фоне в Минобороны РФ заявили, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка двух тысяч военнослужащих.
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