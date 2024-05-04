СМИ: Трамп разработал план мирного завершения конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп разработал подробный план по «мирному окончанию» конфликта на Украине, однако не будет раскрывать его до выборов в Штатах. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источник.

По данным издания, политик не намерен публично обсуждать разработанные шаги, потому что тогда может быть потерян «весь рычаг воздействия».

Как сообщил источник, Трамп в ходе предвыборной кампании в преддверии выборов президента ограничится утверждениями о том, что он завершит украинский конфликт. Политик намеревается привлечь на свою сторону американцев, которые выступают за мирное урегулирование ситуации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на проявление Россией готовности к переговорам по украинскому кризису в соответствии с принципами международного права.

