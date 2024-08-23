«С отмашки США»: Украине разрешили применять американское оружие в Курской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ



Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго пообещала, что в случае избрания на пост лидера США будет «решительно» поддерживать Украину и НАТО.

В свою очередь кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп отмечал, что военная поддержка Киева обернулась ударом по собственной обороноспособности Соединенных Штатов.

«У нас нет боеприпасов сейчас... И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — высказался он в ходе выступления в Северной Каролине.

В интервью Илону Маску Трамп, опубликованному в ночь на 13 августа, Трамп также заявлял, что очень хорошо знает президента РФ Владимира Путина и надеется вновь с ним «поладить». Позже его старший советник Брайан Хьюз не исключил возможность телефонного разговора между ним и российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.

Как рассказал в беседе с НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, экс-президент США Дональд Трамп действительно хочет договориться с Россией.

«Очень легко говорить, пока ты не на президентском месте. Понятно, что он будет себя позиционировать, как тот, кто решает нерешаемые проблемы. Любимым делом Трампа является заключение сделок, он в первую очередь бизнесмен, а потом политик. Понятно, что он будет пытаться договориться с Россией, что он и пытался сделать, когда пришел к власти. Но ключевой вопрос – позволит ли Трампу реализовать эту политику правящий истеблишмент. Здесь большие вопросы», - пояснил он.

Вместе с тем, Трамп в случае победы на выборах может инициировать программу ленд-лиза для Украины на сумму $500 млрд, сообщал в интервью The Wall Street Journal экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Как пояснял НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин, пока это лишь предвыборные заявления, однако если Киеву предложат покупать неограниченное количество вооружения в кредит, это затянет спецоперацию.

«От Трампа можно ожидать всего, у него будут цели бизнеса, поднять Америку, вывести ее на новый уровень. Конечно, вооружение армии он будет ставить на первое место. Но мы уже сильны и понимаем, что происходит в этом театре боевых действий, изучили F16 и другие виды вооружения. Давайте дождемся выборов в США», - сказал он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также сказал НСН, что любые заявления Трампа сейчас – часть его предвыборной риторики, а настоящие решения будут приняты гораздо позже.

«Я убежден, что Трамп говорит о ленд-лизе для Украины с целью уже сейчас заявить о себе, как о де-факто вступившем в должность президенте. Майк Помпео эту тему специально развивает, эту тему обсуждаем мы, Украина, США и Запад в целом. Иными словами, избирательная кампания в разрезе Украины активно началась. Пошли забойные тезисы, серьезные решения будут приняты много», - добавил он.

При этом агентство The Associated Press со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что Пентагон по распоряжению президента США Джо Байдена намерен отправить Украине пакет военной помощи на 125 миллионов долларов.

«В пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelins и другие, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, транспортные средства и другое оборудование», — следует из публикации СМИ.

Предположительно официальное объявление о поставке новой партии американского оружия и техники может быть сделано 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

Ранее Пентагон сообщал, что за время президентства Джо Байдена общий объем военной помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами, превысил $56,1 млрд. При этом в начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года объем помощи Украине превысил $55,4 млрд, напоминает «Радиоточка НСН».

