«От пропасти до сделки!»: Что скрывает желание Трампа «поладить» с Путиным

По его мнению, интервью Трампа Маску показало глубину пропасти между ним и демократами, хоть политик и не сказал ничего нового.

«Ничего нового Трамп не сказал, все это мы слышали неоднократно. Все эти тезисы отличаются от тех, которых придерживаются демократы, между ними пропасть. Для Трампа Путин - сильный политик, а для демократов он "военный преступник". Для Трампа очевидно, что надо менять траекторию американской внешней и внутренней политики, для демократов – наоборот следовать старому курсу. Это интервью было нацелено и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию», - заключил собеседник НСН.

Дональд Трамп заявил в интервью Илону Маску, что в российско-украинском противостоянии виноват Джо Байден, отметив, что у действующего президента США «низкий уровень IQ», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».