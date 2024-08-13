«От пропасти до сделки!»: Что скрывает желание Трампа «поладить» с Путиным
Не стоит верить всему, что говорит Трамп, сказал в эфире НСН Константин Блохин, отметив, что договоренности с Россией зависят от правящего в США истеблишмента.
Экс-президент США Дональд Трамп действительно хочет договориться с Россией, поэтому строил из себя «решателя нерешаемых задач» в интервью Илону Маску, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
В ночь на 13 августа в соцсети Х состоялся прямой эфир интервью миллиардера Илона Маска с Дональдом Трампом. Политик, в частности, заявил, что очень хорошо знает президента РФ Владимира Путина и надеется вновь с ним «поладить». Он также назвал российского лидера «хорошим переговорщиком».
«Не стоит верить всему, что говорит Трамп. В его словах есть налет популизма: "Если бы я был президентом, не было бы конфликта на Украине и я бы решил этот вопрос за 48 часов". Очень легко говорить, пока ты не на президентском месте. Понятно, что он будет себя позиционировать, как тот, кто решает нерешаемые проблемы. Любимым делом Трампа является заключение сделок, он в первую очередь бизнесмен, а потом политик. Понятно, что он будет пытаться договориться с Россией, что он и пытался сделать, когда пришел к власти. Но ключевой вопрос – позволит ли Трампу реализовать эту политику правящий истеблишмент. Здесь большие вопросы», - сказал Блохин.
По его мнению, интервью Трампа Маску показало глубину пропасти между ним и демократами, хоть политик и не сказал ничего нового.
«Ничего нового Трамп не сказал, все это мы слышали неоднократно. Все эти тезисы отличаются от тех, которых придерживаются демократы, между ними пропасть. Для Трампа Путин - сильный политик, а для демократов он "военный преступник". Для Трампа очевидно, что надо менять траекторию американской внешней и внутренней политики, для демократов – наоборот следовать старому курсу. Это интервью было нацелено и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию», - заключил собеседник НСН.
Дональд Трамп заявил в интервью Илону Маску, что в российско-украинском противостоянии виноват Джо Байден, отметив, что у действующего президента США «низкий уровень IQ», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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