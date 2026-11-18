Более 700 военных стали Героями России с начала СВО
Героями России с начала проведения спецоперации стали более 700 бойцов российской армии, награждённых высшей наградой страны «Золотая Звезда». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет RT.
Отмечается, что всего к государственным наградам было представлено более 1,2 млн человек, а ведомственные знаки отличия получили около 1,6 млн военнослужащих.
«Регулярно проводятся публичные церемонии награждения участников СВО... Всё это говорит о заслуженном отношении государства к своим защитникам», - говорится в сообщении.
Ранее ефрейтор Людмила Болилая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя России за подвиг в ходе специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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