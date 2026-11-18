По его мнению, снег местами пролежит первую половину дня 19 ноября, а к вечеру уже растает.

«Ожидается хорошее повышение температуры, и в ночь на пятницу, 20 ноября, уже и дождь, поэтому не залежится он», — заключил синоптик.

Ранее руководитель пресс-службы компании Whoosh Денис Балакирев заявил «Радиоточке НСН», что кратковременный снег может «заблокировать» электросамокаты, но полное завершение сезона происходит позже.

