Синоптик рассказал о судьбе снежного покрова в Москве
Снежный покров в Москве не залежится. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его мнению, снег местами пролежит первую половину дня 19 ноября, а к вечеру уже растает.
«Ожидается хорошее повышение температуры, и в ночь на пятницу, 20 ноября, уже и дождь, поэтому не залежится он», — заключил синоптик.
Ранее руководитель пресс-службы компании Whoosh Денис Балакирев заявил «Радиоточке НСН», что кратковременный снег может «заблокировать» электросамокаты, но полное завершение сезона происходит позже.
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