Трамп пообещал мира: А Киев попросил бить ATACMS по РФ

ТРАМП ОБЕЩАЕТ

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии пообещал, что в случае победы на выборах, которые пройдут 5 ноября 2024 года, он сможет добиться мирного урегулирования украинского конфликта еще до своего официального вступления на должность главы государства. К тому же политик пообещал предотвратить третью мировую войну.

Это уже не первое заявление бывшего американского лидера о готовности мирного завершения конфликта на Украине, в случае его победы на выборах в США. Так, в начале мая Трамп заявил о разработке специального плана по урегулированию ситуации. Однако какие именно пункты войдут в него, политик так и не раскрыл.

Он даже заявлял о готовности заставить Киев отдать России Донбасс и Крым.