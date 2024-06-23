Трамп пообещал мира: А Киев попросил бить ATACMS по РФ
В случае победы на выборах в США Дональд Трамп собирается завершить украинский конфликт мирным путем.
Экс-президент США Дональд Трамп обещает прекратить конфликт на Украине мирным путем, не желая помогать Киеву, в том числе в военных вопросах. Однако Украина продолжает требовать разрешения использовать некоторые виды американского оружия, поставки которого кстати не прекращаются, по территории РФ.
ТРАМП ОБЕЩАЕТ
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии пообещал, что в случае победы на выборах, которые пройдут 5 ноября 2024 года, он сможет добиться мирного урегулирования украинского конфликта еще до своего официального вступления на должность главы государства. К тому же политик пообещал предотвратить третью мировую войну.
Это уже не первое заявление бывшего американского лидера о готовности мирного завершения конфликта на Украине, в случае его победы на выборах в США. Так, в начале мая Трамп заявил о разработке специального плана по урегулированию ситуации. Однако какие именно пункты войдут в него, политик так и не раскрыл.
Он даже заявлял о готовности заставить Киев отдать России Донбасс и Крым.
«Трамп в частном порядке объявил, что может положить конец конфликту России и Украины, оказав давление на Киев, чтобы он отдал часть территорий», - сообщала газета Washington Post.
К тому же политик пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Киеву. По его мнению, каждый визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон заканчивается тем, что Киев получает новую финансовую помощь от Белого дома, исчисляемую миллиардами долларов.
«Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Я разберусь с этим», - заверил бывший президент США.
О том, что Трамп выступает против помощи Украине, говорил и американский конгрессмен Мэтт Гетц. По его словам, экс-президент считает, что сама Украина «никогда не поможет США».
«Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять $60 млрд Украине», - добавил Гетц.
НЕЛЬЗЯ, НО МОЖНО
Между тем, Украина продолжает использовать западное оружие, в том числе американское, для противостояния России. При этом накануне издание Associated Press сообщило, что украинские власти пытаются оказать давление на представителей Белого дома для того, чтобы добиться снятия запрета на использование американских дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов по российским территориям. Хотя до этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что украинским военным запрещено это делать.
Однако, по данным издания, Киев собирается добиться от Вашингтона согласия на атаку вглубь РФ на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. Представители украинского командования также заявили, что якобы без подобной возможности «их руки остаются связаны».
В свою очередь после многочисленных просьб Киева НАТО официально разрешило использование западного вооружения для атак по территориям РФ. Так, 25 мая генсек альянса Йенс Столтенберг призвал снять эти ограничения.
«Сейчас идет много боевых действий. Из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», - объяснил он.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины.
Позже источники в Белом доме объявили, что Украина уже воспользовалась разрешением США наносить удары по территории России американским оружием. И это несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон выступает против нанесения ударов американским оружием на 320 километров вглубь РФ.
Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Секторе Газа начались из-за того, что США управляют «глупые люди».
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