«Санкции из-за Трампа!»: Сенатор Климов призвал не следить за выборами в США
России будет проще, если перестать заглядывать в «политические календари» других государств, заявил НСН Андрей Климов.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал не забывать, что бывший президент США Дональд Трамп называл Россию «противником Америки» и подписывал закон, из-за которого антироссийские санкции продолжают ужесточаться до сих пор.
Ранее из экзитполов газеты The New York Time стало известно, что Дональд Трамп стал победителем в 12 из 15 штатов, где проходят праймериз и кокусы Республиканской партии. По прогнозам издания, единственный конкурент Трампа за номинацию от республиканцев, бывший постпред США в ООН Никки Хейли одерживает победу только в одном штате – Вермонте. На фоне лидирующих позиций Трампа Климов припомнил ему закон о санкциях.
«Нам будет проще, если мы будем меньше думать о выборах в США, когда мы перестанем заглядывать в политические календари других государств. Я хочу напомнить, что Трамп подписал закон в августе 2017 года, на основании которого против России до сих пор ужесточаются санкции. В этом законе наша страна была названа противником Америки. Вот из этого и надо исходить! У нас есть свои выборы, давайте ими будем заниматься, строить свою страну», – сказал собеседник НСН.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН назвал победу Трампа на выборах президента США очевидной, передает «Радиоточка НСН».
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