Трамп объяснил начало конфликта на Украине «глупыми людьми» у власти в США

По словам Трампа, США могут быстро оказаться в условиях третьей мировой войны.

«Потому что нашей страной управляют глупые люди...Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — отметил экс-президент.

Ранее Дональд Трамп сравнил администрацию президента США Джо Байдена с гестапо — тайной полицией нацистской Германии.

