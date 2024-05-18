Трамп объяснил начало конфликта на Украине «глупыми людьми» у власти в США
США управляют «глупые люди», из-за этого произошли конфликты на Украине и в секторе Газа, считает бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом политик заявил во время выступления на мероприятии республиканцев в Миннесоте, передает ТАСС.
По словам Трампа, США могут быстро оказаться в условиях третьей мировой войны.
«Потому что нашей страной управляют глупые люди...Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — отметил экс-президент.
Ранее Дональд Трамп сравнил администрацию президента США Джо Байдена с гестапо — тайной полицией нацистской Германии.
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