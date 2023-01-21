«Исторические» колебания. Поставки танков Leopard Киеву вызывают мировые споры

В Германии не спешат делиться танками с украинцами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил президенту США Джо Байдену, что Берлин поставит Украине танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон поставит Abrams, отмечает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Со своей стороны, новый министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставок танков Украине, но осадил Польшу, пообещавшую отправить Киеву свои Leopard без согласия Германии.

«Никто не исключает, что танки Leopard могут быть поставлены, или что может быть дано одобрение, согласие на их поставку другими европейскими партнерами», - сказал Писториус, призвав Польшу согласовывать действия с НАТО.