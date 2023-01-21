«Исторические» колебания. Поставки танков Leopard Киеву вызывают мировые споры
Наличие танков Leopard у Киева вызывают споры среди военных и политиков о ходе конфликта на Украине.
Власти ФРГ сопротивляются идее поставлять Украине танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией. Так считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе, пишут «Известия».
В Германии не спешат делиться танками с украинцами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил президенту США Джо Байдену, что Берлин поставит Украине танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон поставит Abrams, отмечает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Со своей стороны, новый министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставок танков Украине, но осадил Польшу, пообещавшую отправить Киеву свои Leopard без согласия Германии.
«Никто не исключает, что танки Leopard могут быть поставлены, или что может быть дано одобрение, согласие на их поставку другими европейскими партнерами», - сказал Писториус, призвав Польшу согласовывать действия с НАТО.
Поставка Украине западных боевых танков не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом эксперт пишет в статье для 19FortyFive.
Как отметил Дэвис, у ВСУ мало шансов вытеснить Россию нынешней весной, даже если у Украины будут высокотехнологичные машины Запада. Офицер подчеркнул, что танки Abrams и Leopard — не «чудо-оружие», и исход противостояния не будет зависеть от наличия или отсутствия этой техники у украинской армии.
На этом фоне бывший депутат Европарламента, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что США хотят развязать мировую войну в Европе.
«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок [президенту Украины Владимиру] Зеленскому все более тяжелого вооружения», — отметил Филиппо.
Политик добавил, что «ястребы» хотят мировой войны в Европе. Кроме того, Филиппо отметил, что Париж может предоставить Киеву танки Leclerc.
По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки. Обэтом эксперт заявил в интервью НСН.
«Пока Байден не дал отмашки на счет танков Abrams, но, скорее всего, туда пойдут модернизированные танки Т-55, которые есть на вооружении стран Восточной Европы, и небольшое число Challenger и Leopard. Кстати, Challenger - очень опасные танки. Возможно, американцы возьмут у африканских стран какую-то старую советскую технику», - сказал Прохватилов, отметив, что у ВСУ сейчас нехватка танков и артиллерии.
Читатели газеты Daily Mail считают, что президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится проиграть в конфликте с Россией и президентом Владимиром Путиным из-за недостатка танков у ВСУ. Пользователи оставили более 1,7 тыс. комментариев под соответствующей публикацией.
Однако, по договоренностям с Польшей и Великобританией украинские военные начнут обучение ведению боев на немецких танках Leopard 2. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Имеем прорыв - это возможность для стран, которые владеют Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться… Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на Leopard для украинских экипажей», - цитирует ТАСС интервью Резникова украинской службе «Голоса Америки» (признано в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия по «историческим причинам» не желает направлять Украине танки Leopard без аналогичного решения со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.
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