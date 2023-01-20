В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву

По его словам, эти поставки не смогут ничего принципиально изменить, поэтому не стоит преувеличивать их значимость.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее говорил НСН, что «у ВСУ пока нехватка в танках и артиллерии».

Контактная группа по поддержке Украины проведет 20 января встречу на авиабазе Рамштайн в Германии, на которой может быть поднят вопрос о поставках Киеву тяжелых вооружений.

