В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки НАТО танков Украине усложнят ситуацию не для Москвы, а для Киева.
«Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее, и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей», - сказал Песков журналистам.
По его словам, эти поставки не смогут ничего принципиально изменить, поэтому не стоит преувеличивать их значимость.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее говорил НСН, что «у ВСУ пока нехватка в танках и артиллерии».
Контактная группа по поддержке Украины проведет 20 января встречу на авиабазе Рамштайн в Германии, на которой может быть поднят вопрос о поставках Киеву тяжелых вооружений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru