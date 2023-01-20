Министр обороны ФРГ: Решение по танкам Leopard 2 для Киева не принято
Участники встречи на немецкой базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Phoenix.
По его словам, мнения союзников по поводу поставок танков расходятся. Писториус указал, что ФРГ не единственная страна, которая выступает против отправки такой военной техники. В то же время министр подчеркнул, что отправка на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетной задачей.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.
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