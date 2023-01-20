Министр обороны ФРГ: Решение по танкам Leopard 2 для Киева не принято

Участники встречи на немецкой базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Phoenix.

В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву

По его словам, мнения союзников по поводу поставок танков расходятся. Писториус указал, что ФРГ не единственная страна, которая выступает против отправки такой военной техники. В то же время министр подчеркнул, что отправка на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетной задачей.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияВооружение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры