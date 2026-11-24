«Такие ситуации в жизни бывают, но каждая из них, конечно, не заслуживает отдельной программы. Должны мы убирать всю палитру того, что происходит в жизни людей? Конечно, нет. Если мы закроем глаза на то, что бывают девушки, беременные в 16 лет, или ситуации, требующие отдельных генетических анализов, – наверное, мы откроем огромное окно для тех, кто будет всё равно об этом рассказывать, но не на федеральных каналах. Я согласна с тем, что это не должны быть отдельные программы. Это просто темы, которые должны подниматься. Но то, как они поднимаются, с каким знаком, как мы про них рассказываем, пожалуй, является основной задачей государства. Не просто беременна в 16 лет, а почему она беременна в 16, как мы ей помогли, и что сделали для того, чтобы планирование материнства и многодетность происходили в том возрасте, когда ты уже можешь принимать самые важные решения. Поэтому программы такие “на грани”, а темы, однозначно, убирать нельзя. В рамках каждой темы мы должны понимать: с кем мы говорим, о чем и какую помощь мы предлагаем», – считает Буцкая.

Вместе с тем, собеседница НСН признала, что в передачах, которые Останина предлагает исключить из эфира, высокие рейтинги.

«Запрос на них однозначно есть, потому что есть запрос на то, что выходит за рамки. Это естественное желание человека. Если вы напишете, что смотреть запрещено, то все обязательно посмотрят. То, что у нас на грани, притягивает взгляды. Другое дело, должны ли мы давать почву для таких рассуждений именно в таком контексте – не уверена. Надо ли обсуждать? Надо. Надо ли подбирать слова, как обсуждать? Надо. Надо ли об этом говорить на центральном ТВ? Да. Но отдельные программы точно не нужны. А через тех, кто попал в такую ситуацию, мы должны показывать, что безвыходных ситуаций нет, и какая бы ни была сложная ситуация, всегда есть те, кто рядом. У нас есть и государственные, и некоммерческие организации. В любой ситуации тебе готовы помочь. И если семья и близкие тебе сейчас не готовы помочь, то есть кто готов», – считает Буцкая.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала НСН, почему проблемы с фертильностью у женщин сегодня начинаются очень рано.

