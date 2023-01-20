В ФРГ предостереги Польшу от поставок танков Украине
Берлин пока не получал запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Киеву, сообщил телеканалу Polsat новый глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус.
По его словам, если Варшава решит направить боевую технику без таких разрешений, то это будет «не очень дружественно» по отношению к Альянсу.
«Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения [Германии], тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса», — отметил министр.
Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон раскритиковал власти ФРГ за накачку Украины оружием. Он считает, что немецкие депутаты должны подчиняться не НАТО, США и американским оружейным компаниям, а гражданам Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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