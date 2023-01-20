В ФРГ предостереги Польшу от поставок танков Украине

По его словам, если Варшава решит направить боевую технику без таких разрешений, то это будет «не очень дружественно» по отношению к Альянсу.

«Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения [Германии], тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса», — отметил министр.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон раскритиковал власти ФРГ за накачку Украины оружием. Он считает, что немецкие депутаты должны подчиняться не НАТО, США и американским оружейным компаниям, а гражданам Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

