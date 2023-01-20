СМИ: Пентагон и Минобороны ФРГ не решили вопрос поставок танков Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны ФРГ Борис Писториус не смогли договориться о передаче немецких танков Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США.
По данным телеканала, министру обороны США не удалось надавить на коллегу в вопросе поставок Киеву танков Leopard из Польши и других стран. Берлин согласен передать машины лишь при условии аналогичного шага со стороны Вашингтона, отмечает телеканал «360». Ранее Писториус заявлял, что ФРГ готова предоставить танки, если США разрешат поставку украинской стороне танков M1 Abrams, пишет Газета.ру.
CNN указывает, что в американской администрации растет раздражение из-за требований Берлина. По словам источника, ФРГ «думают, что это одно и то же» и не понимают разницу между поставками техники.
В пятницу предоставление Киеву дополнительного вооружения обсудит контактная группа по Украине, встреча пройдет на базе Рамштайн в Германии.
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