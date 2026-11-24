От Канье Уэста до Coldplay: Как ОАЭ заманивают россиян концертами
На концерты в ОАЭ очень активно ездят россияне, поэтому страна может стать направлением для событийного туризма, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
В Абу‑Даби постоянно проходят масштабные концерты, а сами ОАЭ стараются стать направлением для событийного туризма, сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Американский рэпер Канье Уэст выступит 2 января в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом заявила основатель компании - организатора мероприятия Theory Eleven Entertainment Сиа Фарр, отметив, что это будет единственный концерт исполнителя на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В интервью газете The National она рассказала, что мероприятие пройдет на стадионе Zayed Sports City. Ожидается, что концерт смогут посетить около 54 тысяч человек. Финкельштейн отметил, что есть билеты на концерт Уэст быстро разлетятся, то организаторы вполне могут поставить еще один концертный день.
«В Абу‑Даби постоянно проходят концерты такого масштаба. Город к ним абсолютно готов. Сюда идет огромный поток зрителей из Дубая. Я уверен, что у организаторов есть все возможности для проведения столь масштабного концерта. 50 тысяч зрителей — не предел. В январе в городе довольно много русскоязычной аудитории — полагаю, это тоже учтено в расчетах. В ОАЭ концерты нередко идут по два‑три дня. Думаю, если билеты на концерт Уэста быстро раскупят, организаторы добавят еще один день. На любые крупные выступления — будь то Трэвис Скотт или Coldplay — приезжает огромное количество россиян», — сказал собеседник НСН.
Цена на билеты начинается от 395 дирхамов (около 107 долларов). По словам Евгения Финкельштейна, такая цена нормальна для ОАЭ, которые стараются стать направлением для событийного туризма.
«Для ОАЭ такая цена — нормальная, а для России, конечно, чрезмерная. При этом стоимость билетов на четвертый ярус действительно довольно высокая. ОАЭ только начинает входить в список направлений для событийного туризма: рынок пока не сформирован, все находится на начальном этапе, но развивается активно. В страну довольно часто приезжают выступать звезды первого эшелона», — отметил эксперт.
Ранее Евгений Финкельштейн сказал НСН, что российские артисты давно выступают в Дубае с сольными концертами, но Леонид Агутин вряд ли сможет заработать почти 50 миллионов рублей на камерной площадке.
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