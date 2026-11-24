Цена на билеты начинается от 395 дирхамов (около 107 долларов). По словам Евгения Финкельштейна, такая цена нормальна для ОАЭ, которые стараются стать направлением для событийного туризма.

«Для ОАЭ такая цена — нормальная, а для России, конечно, чрезмерная. При этом стоимость билетов на четвертый ярус действительно довольно высокая. ОАЭ только начинает входить в список направлений для событийного туризма: рынок пока не сформирован, все находится на начальном этапе, но развивается активно. В страну довольно часто приезжают выступать звезды первого эшелона», — отметил эксперт.

Ранее Евгений Финкельштейн сказал НСН, что российские артисты давно выступают в Дубае с сольными концертами, но Леонид Агутин вряд ли сможет заработать почти 50 миллионов рублей на камерной площадке.

