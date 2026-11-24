Путин заменил режиссера Сокурова на телеведущую Тутту Ларсен в составе СПЧ
Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Как пишет RT, из состава СПЧ были исключены Ян Власов, Максим Замшев, адвокат Владимир Ряховский и режиссер Александр Сокуров.
Новыми членами Совета стали президент Ассоциации медицинских генетиков РФ Сергей Куцев, директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, вице-президент СРО «Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов« Анна Данилова и телеведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен).
Ранее Путин включил в состав наблюдательного совета акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и вице-премьера Александра Новака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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