«Без танков и самолетов»: Новый пакет помощи Пентагона Киеву не испугал экспертов
В списке нет боевых самолетов, которые могут качественно изменить спецоперацию, сказал в эфире НСН Евгений Норин, а Владимир Прохватилов указал на артиллерию и танки.
Эксперты, опрошенные НСН, не увидели в новом пакете военной помощи Пентагона Украине вооружений, которые кардинально могут изменить ход спецоперации.
Военный историк Евгений Норин указал на отсутствие там авиатехники, а старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов не обнаружил в пакете танков.
США накануне объявили о выделении Украине вооружений и техники на $2,5 млрд. В пакет, в частности, вошли боеприпасы для HIMARS, системы ПВО Eight Avenger, бронеавтомобили, снаряды и ракеты. При этом в списке нет высокоточных боеприпасов GLSDB.
«Если начнутся массированные поставки боевых самолетов, это может качественно изменить положение, но сейчас такого нет. Раньше опасность была в РСЗО HIMARS, а сейчас – в поставках авиатехники. Опасность представляет собой не что-то одно, а система. Именно поэтому там такая широкая номенклатура. Запасы Украины исчерпываются, поэтому им досылают очень широкий набор всего. Смысл в том, чтобы, например, создавать бригады на поставляемой технике, обучать их и гнать в бой», - сказал Евгений Норин.
По его мнению, и США, и Украина настроены на затягивание конфликта.
«США нынешняя ситуация устраивает, они в абсолютном выигрыше. Европа, с одной стороны, не в выигрыше, с другой – у них пока нет таких свирепых издержек. Остается конкретно Украина, но во-первых, кто ее будет спрашивать, а, во-вторых, там настроены на то, чтобы продолжать и продолжать, потому что, если сейчас бросить карты на стол и выйти из казино, сограждане начнут спрашивать: "Что это было?"», - сказал собеседник НСН.
Со своей стороны, Владимир Прохватилов объяснил НСН, что Украине нужны поставки танков и артиллерии.
«У ВСУ пока нехватка в танках и артиллерии. Танками ее восполнить можно, артиллерией – сложнее. Пока Байден не дал отмашки на счет танков Abrams, но, скорее всего, туда пойдут модернизированные танки Т-55, которые есть на вооружении стран Восточной Европы, и небольшое число Challenger и Leopard. Кстати, Challenger - очень опасные танки. Возможно, американцы возьмут у африканских стран какую-то старую советскую технику», - предположил эксперт.
По его мнению, нынешние поставки США «заточены» под формирование новых корпусов украинской армии.
«Это не последняя поставка, идет постепенное насыщение Вооруженных сил Украины, причем не тех, которые сейчас бьются под Бахмутом и Соледаром, а воинских частей, которые, по оценкам экспертов, могут достигать 75 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих. Это три армейских корпуса. Дальнейшие поставки будут зависеть от сиюминутных нужд Демократической партии США, которой нужна победа на президентских выборах 2024 года. С другой стороны, есть могущественное военно-промышленное лобби, которому это надо затягивать. Речь идет ежегодно о десятках миллиардов, для них, чем дольше, тем лучше. Именно они тормозят быстрое насыщение ВСУ современной техникой», - заключил собеседник НСН.
20 января на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил надежду, что по итогам встречи будут приняты решения о поставках тяжелых вооружений Киеву.
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