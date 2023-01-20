«Без танков и самолетов»: Новый пакет помощи Пентагона Киеву не испугал экспертов

США накануне объявили о выделении Украине вооружений и техники на $2,5 млрд. В пакет, в частности, вошли боеприпасы для HIMARS, системы ПВО Eight Avenger, бронеавтомобили, снаряды и ракеты. При этом в списке нет высокоточных боеприпасов GLSDB.

«Если начнутся массированные поставки боевых самолетов, это может качественно изменить положение, но сейчас такого нет. Раньше опасность была в РСЗО HIMARS, а сейчас – в поставках авиатехники. Опасность представляет собой не что-то одно, а система. Именно поэтому там такая широкая номенклатура. Запасы Украины исчерпываются, поэтому им досылают очень широкий набор всего. Смысл в том, чтобы, например, создавать бригады на поставляемой технике, обучать их и гнать в бой», - сказал Евгений Норин.

По его мнению, и США, и Украина настроены на затягивание конфликта.

«США нынешняя ситуация устраивает, они в абсолютном выигрыше. Европа, с одной стороны, не в выигрыше, с другой – у них пока нет таких свирепых издержек. Остается конкретно Украина, но во-первых, кто ее будет спрашивать, а, во-вторых, там настроены на то, чтобы продолжать и продолжать, потому что, если сейчас бросить карты на стол и выйти из казино, сограждане начнут спрашивать: "Что это было?"», - сказал собеседник НСН.

Со своей стороны, Владимир Прохватилов объяснил НСН, что Украине нужны поставки танков и артиллерии.

«У ВСУ пока нехватка в танках и артиллерии. Танками ее восполнить можно, артиллерией – сложнее. Пока Байден не дал отмашки на счет танков Abrams, но, скорее всего, туда пойдут модернизированные танки Т-55, которые есть на вооружении стран Восточной Европы, и небольшое число Challenger и Leopard. Кстати, Challenger - очень опасные танки. Возможно, американцы возьмут у африканских стран какую-то старую советскую технику», - предположил эксперт.

По его мнению, нынешние поставки США «заточены» под формирование новых корпусов украинской армии.