Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной» войной

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжил аналогию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который «вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера», и назвал конфликт на Украине новой Отечественной войной, пообещав победу РФ. Об этом политик написал в своем Telegram-канале 21 января, в субботу.

Во Франции заявили о желании США развязать мировую войну в Европе

«Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее Жозеп Боррель раскритиковал обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке окончательного решения «русского вопроса». Он отметил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и «международной помощью Украине» для защиты ее территории и народа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЕвропаРоссияУкраинаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры