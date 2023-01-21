Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной» войной
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжил аналогию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который «вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера», и назвал конфликт на Украине новой Отечественной войной, пообещав победу РФ. Об этом политик написал в своем Telegram-канале 21 января, в субботу.
«Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Ранее Жозеп Боррель раскритиковал обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке окончательного решения «русского вопроса». Он отметил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и «международной помощью Украине» для защиты ее территории и народа.
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