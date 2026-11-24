По её словам, в первую очередь это производственный сектор, ритейл и бюджетники, в том числе медицина, образование и госслужба. В частности, на производстве фиксируется дефицит рабочих рук, а технологии «пока не способны полностью заменить живой труд».

Эксперт отметила, что сильнее других от сокращений защищены специалисты, развивающие ИИ-направления. Это связано с острой нехваткой экспертов.

«Как только хайп спадет и процессы систематизируются, требования к качеству кадров в этой нише станут жестче», - указала Кутепова.

Она также добавила, что молодежь по-прежнему считает рабочие, производственные и бюджетные специальности менее престижными, отдавая предпочтения «белым воротничкам» и IT-сфере, что привело к колоссальному дисбалансу.

Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что спрос на возрастных кандидатов устойчиво растет.