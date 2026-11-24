Россиянам назвали специальности с минимальной угрозой сокращений
Наименьшему риску сокращений в настоящее время подвержены сектора, где объективно сохраняется структурный дефицит кадров. Об этом «Ленте.ру» заявила HR-эксперт, карьерный консультант, специалист по подбору руководителей Татьяна Кутепова.
По её словам, в первую очередь это производственный сектор, ритейл и бюджетники, в том числе медицина, образование и госслужба. В частности, на производстве фиксируется дефицит рабочих рук, а технологии «пока не способны полностью заменить живой труд».
Эксперт отметила, что сильнее других от сокращений защищены специалисты, развивающие ИИ-направления. Это связано с острой нехваткой экспертов.
«Как только хайп спадет и процессы систематизируются, требования к качеству кадров в этой нише станут жестче», - указала Кутепова.
Она также добавила, что молодежь по-прежнему считает рабочие, производственные и бюджетные специальности менее престижными, отдавая предпочтения «белым воротничкам» и IT-сфере, что привело к колоссальному дисбалансу.
Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что спрос на возрастных кандидатов устойчиво растет.
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