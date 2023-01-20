В Германии объяснили нежелание поставлять танки Leopard Киеву «историческими причинами»
Германия по «историческим причинам» не желает направлять Украине танки Leopard без аналогичного решения со стороны США. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.
«Вы знаете нашу историю, мы с несколько большим нежеланием подходим [к данной инициативе] по понятным причинам», — отметил политик.
Хабек указал, что Берлину «будет легче» принять решение о поставках техники, если Вашингтон отправит Киеву свои танки Abrams.
Ранее СМИ сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны ФРГ Борис Писториус не договорились о передаче Украине немецких танков: по данным CNN, главе американского военного ведомства не удалось надавить на коллегу в вопросе поставок Leopard из Польши и других стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru