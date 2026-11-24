«По словам президента Украины, Кушнер и Уиткофф настаивают на мирном соглашении «как можно скорее», а в идеале — к январю», - говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский намерен обратиться к новому контролируемому демократами Конгрессу США с просьбой усилить давление на Москву.

Ранее в западных СМи появилась информация, что Демократическая партия США намерена утвердить новый крупный пакет военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

