СМИ: Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер настаивают на мире «как можно скорее»
Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на скорейшем мире на Украине. Как пишет Bloomberg, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«По словам президента Украины, Кушнер и Уиткофф настаивают на мирном соглашении «как можно скорее», а в идеале — к январю», - говорится в публикации.
Отмечается, что Зеленский намерен обратиться к новому контролируемому демократами Конгрессу США с просьбой усилить давление на Москву.
Ранее в западных СМи появилась информация, что Демократическая партия США намерена утвердить новый крупный пакет военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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