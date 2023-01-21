В США заявили, что западные танки не помогут Украине победить Россию

Как отметил Дэвис, у ВСУ мало шансов вытеснить Россию нынешней весной, даже если у Украины будут высокотехнологичные машины Запада. Офицер подчеркнул, что танки Abrams и Leopard — не «чудо-оружие», и исход противостояния не будет зависеть от наличия или отсутствия этой техники у украинской армии.

Эксперт подчеркнул, что конфликты выигрывают или проигрывают люди, а не машины, «как это было и в древние времена».

Ранее в Минобороны Германии сообщили, что решение о передаче Киеву танков Leopard 2 пока не принято. Берлин не желает направлять технику украинским военным без аналогичного решения со стороны США и отправки ими американских танков Abrams.

