В США заявили, что западные танки не помогут Украине победить Россию
Поставка Украине западных боевых танков не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом эксперт пишет в статье для 19FortyFive.
Как отметил Дэвис, у ВСУ мало шансов вытеснить Россию нынешней весной, даже если у Украины будут высокотехнологичные машины Запада. Офицер подчеркнул, что танки Abrams и Leopard — не «чудо-оружие», и исход противостояния не будет зависеть от наличия или отсутствия этой техники у украинской армии.
Эксперт подчеркнул, что конфликты выигрывают или проигрывают люди, а не машины, «как это было и в древние времена».
Ранее в Минобороны Германии сообщили, что решение о передаче Киеву танков Leopard 2 пока не принято. Берлин не желает направлять технику украинским военным без аналогичного решения со стороны США и отправки ими американских танков Abrams.
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