Пользователи назвали страх Зеленского перед Путиным
Читатели газеты Daily Mail считают, что президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится проиграть в конфликте с Россией и президентом Владимиром Путиным из-за недостатка танков у ВСУ. Пользователи оставили более 1,7 тыс. комментариев под соответствующей публикацией.
«Зеленский — миллиардер, может купить себе <...> танки», — написал Sergeant Bilko.
«Пустая трата времени, конец этому неизбежен. Зеленский сбежит в Америку жить в роскоши, оставив страну разрушенной», — считает Ban Bill.
«Дай мне, дай мне. Нет, давайте покончим с этим конфликтом», — написал юзер с ником Click Bait.
Также пользователи высказали недовольство позицией Германии, которая склоняется к тому, чтобы поставить танки Киеву.
«Германия продолжает стрелять себе в ногу. Чем больше они будут возвращаться к нацистской идеологии, тем быстрее они разрушат свою экономику», — подчеркнул SunakIsUSALapdog.
Ранее в Минобороны Германии сообщили, что решение о передаче Киеву танков Leopard 2 пока не принято. Берлин не желает направлять технику украинским военным без аналогичного решения со стороны США и отправки ими американских танков Abrams.
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