Пользователи назвали страх Зеленского перед Путиным

«Зеленский — миллиардер, может купить себе <...> танки», — написал Sergeant Bilko.

«Пустая трата времени, конец этому неизбежен. Зеленский сбежит в Америку жить в роскоши, оставив страну разрушенной», — считает Ban Bill.

«Дай мне, дай мне. Нет, давайте покончим с этим конфликтом», — написал юзер с ником Click Bait.

Также пользователи высказали недовольство позицией Германии, которая склоняется к тому, чтобы поставить танки Киеву.

«Германия продолжает стрелять себе в ногу. Чем больше они будут возвращаться к нацистской идеологии, тем быстрее они разрушат свою экономику», — подчеркнул SunakIsUSALapdog.

Ранее в Минобороны Германии сообщили, что решение о передаче Киеву танков Leopard 2 пока не принято. Берлин не желает направлять технику украинским военным без аналогичного решения со стороны США и отправки ими американских танков Abrams.

