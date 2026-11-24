Сообщается, что соответствующее письмо направили премьеры Дании, Швеции и Польши Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Дональд Туск, а также лидеры Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

«Спорт невозможно отделить от геополитики», - говорится в обращении.

По данным издания, свою позицию указанные страны планируют изложить на саммите ЕС в Брюсселе 26 ноября.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном хоккейном первенстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

