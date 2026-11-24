СМИ: Семь стран Евросоюза потребовали срочного запрета виз для спортсменов из РФ
Семь стран Евросоюза обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште с призывом немедленно прекратить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии. Об этом пишет Politico.
Сообщается, что соответствующее письмо направили премьеры Дании, Швеции и Польши Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Дональд Туск, а также лидеры Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
«Спорт невозможно отделить от геополитики», - говорится в обращении.
По данным издания, свою позицию указанные страны планируют изложить на саммите ЕС в Брюсселе 26 ноября.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном хоккейном первенстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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