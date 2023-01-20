Министр обороны США объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин озвучил новые договоренности по поставкам оружия Украине. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн.

Столтенберг: контактная группа по Украине обсудит передачу Киеву тяжелых вооружений

Так, он указал на поставки Швецией 90 боевых машин пехоты и на предстоящие поставки гаубиц Archer. Также Остин сообщил об отправке Данией 19 гаубиц, предоставлении Латвией систем Stigner, вертолетов и другого оборудования, а также о переброске из Эстонии 155-мм гаубиц.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАОружие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры