Министр обороны США объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Киеву
Министр обороны США Ллойд Остин озвучил новые договоренности по поставкам оружия Украине. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн.
Так, он указал на поставки Швецией 90 боевых машин пехоты и на предстоящие поставки гаубиц Archer. Также Остин сообщил об отправке Данией 19 гаубиц, предоставлении Латвией систем Stigner, вертолетов и другого оборудования, а также о переброске из Эстонии 155-мм гаубиц.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru