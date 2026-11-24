Россиянам назвали лучшие продукты для защиты мозга от инсульта
Одну из главных ролей в профилактике инсульта и других заболеваний играет питание. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
По его словам, для предотвращения образования тромбов полезно употреблять продукты, снижающие вязкость крови. К ним относятся содержащая омега-3 кислоты жирная рыба, например, скумбрия и лосось. Также необходимы листовая зелень, бананы и свекла.
В список полезных продуктов эксперт включил орехи, овсянку и прочие цельнозерновые крупы, ягоды с цитрусами и чеснок. Сливочное масло он порекомендовал заменить на оливковое.
«Важно ограничить соль... отказаться от переработанного мяса в виде копченостей и сосисок, отказаться от трансжиров, от сахара и алкоголя... Кардиолог точно скажет, что нужно исключить жареное, фастфуд... шашлыки и тому подобное», — указал Умнов.
Он добавил, что если у человека уже есть гипертония или нарушения ритма, то следует обсудить рацион с лечащим врачом.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что снизить риск диабета помогут поддержание нормального веса, достаточно активный образ жизни и правильное питание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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