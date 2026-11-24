По его словам, для предотвращения образования тромбов полезно употреблять продукты, снижающие вязкость крови. К ним относятся содержащая омега-3 кислоты жирная рыба, например, скумбрия и лосось. Также необходимы листовая зелень, бананы и свекла.

В список полезных продуктов эксперт включил орехи, овсянку и прочие цельнозерновые крупы, ягоды с цитрусами и чеснок. Сливочное масло он порекомендовал заменить на оливковое.

«Важно ограничить соль... отказаться от переработанного мяса в виде копченостей и сосисок, отказаться от трансжиров, от сахара и алкоголя... Кардиолог точно скажет, что нужно исключить жареное, фастфуд... шашлыки и тому подобное», — указал Умнов.

Он добавил, что если у человека уже есть гипертония или нарушения ритма, то следует обсудить рацион с лечащим врачом.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что снизить риск диабета помогут поддержание нормального веса, достаточно активный образ жизни и правильное питание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

