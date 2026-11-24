«Согласно российскому законодательству, в определенных случаях право собственности на находку возникает в силу закона, без обращения в суд. Оставить деньги себе можно при следующих условиях: если деньги найдены, человек, который их нашел, обязан возвратить их собственнику, если он известен. Если же собственник неизвестен, он должен заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Также человек должен обеспечить сохранность найденных денег. Если в течение полугода с момента подачи заявления о находке собственника обнаружить не удастся, то нашедший приобретает право собственности на эти деньги на основании статьи 228 Гражданского кодекса РФ. Размер найденной суммы при этом значения не имеет. Поскольку нашедший 2 млн рублей поступил по закону, у государства не было другого выхода, кроме как вернуть ему эти деньги», — сказала Айвар.

Собеседница НСН также перечислила обстоятельства, при которых надо обращаться в суд, чтобы оставить деньги себе.

«В суд необходимо обращаться, если полиция отказывается возвращать деньги после истечения шестимесячного срока человеку, который их нашел, если государство претендует на найденные деньги, если возник спор о принадлежности денежных средств или если денежные средства были изъяты в рамках уголовного дела, однако их законный владелец не установлен. При наличии этих четырех обстоятельств следует идти в суд, чтобы оставить себе деньги. Насколько я понимаю, конкретно в этом случае полиция отказалась возвращать денежные средства тому, кто их нашел, поэтому этот человек обратился в суд», — добавила юрист.

Если же собственник денежных средств объявится, по закону он должен будет выплатить нашедшему вознаграждение, указала Айвар.

«До 20% от найденной суммы составляет вознаграждение при возвращении денег собственнику, при этом вознаграждение должен выплатить сам собственник, в противном случае нашедший деньги также может обратиться в суд. Кроме того, 50% по общему правилу полагается нашедшему клад», — подчеркнула собеседница НСН.

Ранее полицейские в Кирове вернули местному жителю 5 миллионов рублей, которые он забыл в подъезде. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

