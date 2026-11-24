Адвокат объяснила, когда можно оставить себе найденные на улице деньги
Если владельца найденных на улице денег удастся обнаружить, он должен будет выплатить нашедшему вознаграждение в размере до 20%, сказала НСН Людмила Айвар.
Оставить себе деньги, найденные на улице, можно, если их собственника не удастся обнаружить за полгода с момента подачи заявления в полицию. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Житель Петербурга подал иск к УМВД России по Невскому району о признании права собственности на найденные на улице 2 млн рублей, и суд встал на его сторону. Об этой истории рассказала в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Сумку с крупной суммой денег мужчина нашел в парке в конце ноября прошлого года и тут же позвонил в полицию. Разбирательство шло долго, в итоге только в конце марта 2026 года истец получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Установить фактического владельца денежных средств не удалось. Тогда мужчина подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку, но ему в этом было отказано, и он обратился в суд. Айвар объяснила, как по закону стать владельцем найденных денег.
«Согласно российскому законодательству, в определенных случаях право собственности на находку возникает в силу закона, без обращения в суд. Оставить деньги себе можно при следующих условиях: если деньги найдены, человек, который их нашел, обязан возвратить их собственнику, если он известен. Если же собственник неизвестен, он должен заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Также человек должен обеспечить сохранность найденных денег. Если в течение полугода с момента подачи заявления о находке собственника обнаружить не удастся, то нашедший приобретает право собственности на эти деньги на основании статьи 228 Гражданского кодекса РФ. Размер найденной суммы при этом значения не имеет. Поскольку нашедший 2 млн рублей поступил по закону, у государства не было другого выхода, кроме как вернуть ему эти деньги», — сказала Айвар.
Собеседница НСН также перечислила обстоятельства, при которых надо обращаться в суд, чтобы оставить деньги себе.
«В суд необходимо обращаться, если полиция отказывается возвращать деньги после истечения шестимесячного срока человеку, который их нашел, если государство претендует на найденные деньги, если возник спор о принадлежности денежных средств или если денежные средства были изъяты в рамках уголовного дела, однако их законный владелец не установлен. При наличии этих четырех обстоятельств следует идти в суд, чтобы оставить себе деньги. Насколько я понимаю, конкретно в этом случае полиция отказалась возвращать денежные средства тому, кто их нашел, поэтому этот человек обратился в суд», — добавила юрист.
Если же собственник денежных средств объявится, по закону он должен будет выплатить нашедшему вознаграждение, указала Айвар.
«До 20% от найденной суммы составляет вознаграждение при возвращении денег собственнику, при этом вознаграждение должен выплатить сам собственник, в противном случае нашедший деньги также может обратиться в суд. Кроме того, 50% по общему правилу полагается нашедшему клад», — подчеркнула собеседница НСН.
Ранее полицейские в Кирове вернули местному жителю 5 миллионов рублей, которые он забыл в подъезде. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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