Политолог указал, что Евросоюз фактически продавливал назначение кандидатов, которые удобны Туску.

«Еврокомиссия явно поддержала правительство, указав, что избрание новых судей Конституционного трибунала относится к полномочиям Сейма», — подчеркнул Барынкин.

Он допустил, что если в конституционном кризисе победу одержит Навроцкий, то Евросоюз может ввести против Польши санкции.

Ранее Туск обвинил Навроцкого, а также экс-президента Польши Анджея Дуду в уничтожении верховенства права в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

