В РФ раскрыли роль Евросоюза в попытке госпереворота в Польше
Еврсоюз (ЕС) поддержал польского премьера Дональда Туска в его противостоянии с президентом республики Каролем Навроцким. Как пишет «Лента.ру», об этом заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Артем Барынкин.
Политолог указал, что Евросоюз фактически продавливал назначение кандидатов, которые удобны Туску.
«Еврокомиссия явно поддержала правительство, указав, что избрание новых судей Конституционного трибунала относится к полномочиям Сейма», — подчеркнул Барынкин.
Он допустил, что если в конституционном кризисе победу одержит Навроцкий, то Евросоюз может ввести против Польши санкции.
Ранее Туск обвинил Навроцкого, а также экс-президента Польши Анджея Дуду в уничтожении верховенства права в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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