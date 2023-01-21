Во Франции заявили о желании США развязать мировую войну в Европе
США хотят развязать мировую войну в Европе, считает лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. Об этом политик написал в своем Twitter.
«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок [президенту Украины Владимиру] Зеленскому все более тяжелого вооружения», — отметил Филиппо.
Политик добавил, что «ястребы» хотят мировой войны в Европе. Кроме того, Филиппо отметил, что Париж может предоставить Киеву танки Leclerc.
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