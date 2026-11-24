«Причина очевидна, потому что родители не уделяют внимание воспитанию. А если нет ежедневного внимания родителя к ребенку, это проблема. Если воспитание есть, для ребенка родитель является самым главным авторитетом. А авторитет нужно завоевать, его нужно завоевать вниманием, примером, знаниями какими-то. Родитель должен быть авторитетом в какой-то области, особенно в морально-нравственных вопросах. Если родитель не уделяет внимание ребенку, а строит бизнес, то так и получается, что ребенок предоставлен сам себе. Поэтому авторитет ускользает к другому – на улицу, в интернет. Молодежь перенимает модели поведения у тех людей, которые доступны им, из сетевых игр, например. Посмотрите, какие идут сериалы, что показывают по телевизору – никакой пропаганды семейных ценностей», - отметил он.

По его словам, воспитание ребенка – это не только наказания и поощрения.

«Воспитание ребенка – это не только наказание и поощрение, это маленькие элементы. Это и трудовое воспитание, и совместный отдых. Ребенок копирует все, что делает родитель. А если для ребенка папа с мамой старики, с этого все и начинается. У меня дети уже взрослые, но я каждый день интересуюсь, как они занимаются бизнесом, хозяйством, мы обсуждаем работу, они всегда спрашивают совет, хотя и сами знают, как поступать правильно. Если не обращать внимания, дать «две тысячи рублей», чтобы ребенок отстал, это не поможет стать авторитетом. Чудес нет, в нашем мире все запрограммировано», - подытожил он.

Вопрос воспитания детей лучше обсуждать заранее, иногда это было бы полезно прописывать в брачном договоре, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

