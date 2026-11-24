Оболонский дал советы родителям, как стать авторитетом для ребенка
Юрий Оболонский заявил НСН, что воспитание ребенка – это не только наказание и поощрение, это и трудовое воспитание, и совместный отдых.
Если родитель не стал для ребенка авторитетом и примером, не стоит ждать ничего хорошего, рассказал НСН исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
У родителей-миллениалов дома теперь командуют маленькие диктаторы: дети бьют матерей, игнорируют запреты и закатывают истерики на любой отказ, пишут СМИ. Проблему связывают с тем, что мягкое воспитание оборачивается вседозволенностью. Без чётких границ детям сложнее справляться с эмоциями, принимать отказы и отвечать за свои поступки. Оболонский объяснил, почему это происходит.
«Причина очевидна, потому что родители не уделяют внимание воспитанию. А если нет ежедневного внимания родителя к ребенку, это проблема. Если воспитание есть, для ребенка родитель является самым главным авторитетом. А авторитет нужно завоевать, его нужно завоевать вниманием, примером, знаниями какими-то. Родитель должен быть авторитетом в какой-то области, особенно в морально-нравственных вопросах. Если родитель не уделяет внимание ребенку, а строит бизнес, то так и получается, что ребенок предоставлен сам себе. Поэтому авторитет ускользает к другому – на улицу, в интернет. Молодежь перенимает модели поведения у тех людей, которые доступны им, из сетевых игр, например. Посмотрите, какие идут сериалы, что показывают по телевизору – никакой пропаганды семейных ценностей», - отметил он.
По его словам, воспитание ребенка – это не только наказания и поощрения.
«Воспитание ребенка – это не только наказание и поощрение, это маленькие элементы. Это и трудовое воспитание, и совместный отдых. Ребенок копирует все, что делает родитель. А если для ребенка папа с мамой старики, с этого все и начинается. У меня дети уже взрослые, но я каждый день интересуюсь, как они занимаются бизнесом, хозяйством, мы обсуждаем работу, они всегда спрашивают совет, хотя и сами знают, как поступать правильно. Если не обращать внимания, дать «две тысячи рублей», чтобы ребенок отстал, это не поможет стать авторитетом. Чудес нет, в нашем мире все запрограммировано», - подытожил он.
Вопрос воспитания детей лучше обсуждать заранее, иногда это было бы полезно прописывать в брачном договоре, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО
- Россиянам рассказали о бесполезных методах профилактики гриппа
- Россиянам назвали пять признаков надежного зимнего курорта
- Сеть «Четыре лапы» подтвердила гибель основателей Андрея и Марины Цыпиных
- Госдума приняла закон о налоге на пассивные доходы
- Адвокат объяснила, когда можно оставить себе найденные на улице деньги
- Россиянам назвали специальности с минимальной угрозой сокращений
- СМИ: Семь стран Евросоюза потребовали срочного запрета виз для спортсменов из РФ
- Оболонский дал советы родителям, как стать авторитетом для ребенка
- Россиянам назвали лучшие продукты для защиты мозга от инсульта