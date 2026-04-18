«Истерика Европы»: США вновь разрешили операции по продаже нефти из РФ

НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ США

Накануне Министерство финансов США вновь возобновило лицензию на продажу российской нефти. В документе указано, что будут разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Санкции в отношении топлива из РФ отменили до 16 мая.

Новая лицензия заменяет аналогичную, выданную США в марте, которая перестала действовать 11 апреля, передает ТАСС со ссылкой на соответствующую генеральную лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов.