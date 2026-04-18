«Истерика Европы»: США вновь разрешили операции по продаже нефти из РФ
В этот раз санкции в отношении российского топлива отменены до 16 мая 2026 года.
США вновь разрешили проведение операций по продаже российской нефти. В первый раз ограничения были сняты до 11 апреля 2026 года. Теперь — до 16 мая. Тем временем Иран открыл Ормузский пролив, выдвинув при этом ряд условий для передвигающихся там судов. Однако США все еще сохраняют блокаду с иранских портов.
НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ США
Накануне Министерство финансов США вновь возобновило лицензию на продажу российской нефти. В документе указано, что будут разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из России», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Санкции в отношении топлива из РФ отменили до 16 мая.
Новая лицензия заменяет аналогичную, выданную США в марте, которая перестала действовать 11 апреля, передает ТАСС со ссылкой на соответствующую генеральную лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов.
Cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что продление Вашингтоном разрешения на сделки с российской нефтью произошло вопреки активному политическому давлению, пишет RT. При этом он выразил уверенность в том, что такая позиция США станет поводом для серьезных разногласий внутри западного блока.
«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
ПЕРВОЕ СНЯТИЕ САНКЦИЙ
Американские власти в попытке сбить цены на нефть, взлетевшие из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива Ираном, в марте 2026 года уже выводили из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Изначально лицензия Минфина США действовала до 11 апреля. После этого министр финансов США Скотт Бессент объявил, что Вашингтон не продлит генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, передает RT.
Он напомнил, что послабления распространились лишь на сырье и продукты нефтепереработки, находившиеся в море в танкерах, и которые были погружены на них до 12 марта. По словам политика, весь этот объем был реализован. Бессент отметил, что временное смягчение санкций против российской нефти было необходимо, «чтобы избежать конца света на рынке».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти заранее допускали, что США не станут продлевать временную лицензию на закупку третьими странами нефти из РФ.
«Мы... не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права», - сказал официальный представитель Кремля.
ОТКРЫТИЕ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА И БЛОКАДА ОТ США
Тем временем Иран открыл Ормузский пролив, через который проходят значительные поставки мировых запасов нефти. 17 апреля глава МИД ИРИ Аббас Аракчи объявил о полном разрешении прохода для всех коммерческих судов. На своей странице в одной из соцсетей он написал, что проход по проливу будет открыт «на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту».
Однако известно, что Иран разрешит проход судов через Ормузский пролив только при соблюдении трех условий. Агентство «Tasnim» со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности страны сообщило, что к проходу допускаются исключительно торговые суда — движение военных кораблей запрещено.
Также суда и их грузы не должны иметь отношения к государствам, которые Тегеран считает враждебными. Кроме того, суда обязаны следовать по заранее установленному маршруту. К тому же все перемещения должны быть согласованы с вооруженными силами Ирана.
Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за открытие Ормузского пролива, при этом сохранив блокаду с иранских портов. Она начала действовать с вечера 13 апреля.
Представители Сил Центрального командования США (CENTCOM) заявили, что блокироваться будут все морские суда, которые входят и выходят из портов Ирана. Трамп также говорил, что американские ВМС будут перехватывать и досматривать корабли, следующие через пролив, в том числе заплатившие Ирану за проход, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно, препятствий в судоходстве не будет», - сказано в сообщении CENTCOM.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН допустил, что кроме блокады Ормузского пролива американская сторона может вновь ударить по Ирану, однако помимо военных потерь подобная тактика может обернуться импичментом для Дональда Трампа.
