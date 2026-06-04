Эстония и Латвия против: Гергиев объяснил, почему не выступил в Италии

Валерий Гергиев заявил НСН, что привык думать о музыке, а не о зарубежных политиках.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что отмене его концерта в Италии, который должен был состояться в июле 2025 года, поспособствовали Эстония и Латвия. Его слова приводит специальный корреспондент НСН.

В ГД назвали отмену концерта Гергиева в Италии проявлением культурной изоляции

«Я просто не поехал туда, потому что мои друзья сказали: «Не приезжай». Если я хочу выступить в Италии, не говорю: «Позовите меня». Меня приглашают, приносят письма. А потом говорят: «Кто-то выступил из Латвии, Эстонии, они против». Я привык думать про музыку, а не про политиков из других стран», - подчеркнул он.

Он также добавил, что в России регулярно можно услышать музыку итальянских композиторов.

«Нас не интересуют политические связи, у нас почти весь Джузеппе Верди звучит. Звучат постоянно Винченцо Беллини, Антонио Розетти. Это самое главное. Вот когда этого не будет, тогда дело будет плохо», - сказал Гергиев.

Концерт Гергиева, запланированный на 27 июля, был отменен администрацией Королевского дворца в Казерте. Как отмечали СМИ, решению поспособствовали протестные настроения среди оппозиции и опасения возможных акций с участием представителей украинской диаспоры, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ИталияМузыкаВалерий ГергиевПМЭФ

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