«Я просто не поехал туда, потому что мои друзья сказали: «Не приезжай». Если я хочу выступить в Италии, не говорю: «Позовите меня». Меня приглашают, приносят письма. А потом говорят: «Кто-то выступил из Латвии, Эстонии, они против». Я привык думать про музыку, а не про политиков из других стран», - подчеркнул он.

Он также добавил, что в России регулярно можно услышать музыку итальянских композиторов.

«Нас не интересуют политические связи, у нас почти весь Джузеппе Верди звучит. Звучат постоянно Винченцо Беллини, Антонио Розетти. Это самое главное. Вот когда этого не будет, тогда дело будет плохо», - сказал Гергиев.

Концерт Гергиева, запланированный на 27 июля, был отменен администрацией Королевского дворца в Казерте. Как отмечали СМИ, решению поспособствовали протестные настроения среди оппозиции и опасения возможных акций с участием представителей украинской диаспоры, напоминает «Радиоточка НСН».

