Эстония и Латвия против: Гергиев объяснил, почему не выступил в Италии
Валерий Гергиев заявил НСН, что привык думать о музыке, а не о зарубежных политиках.
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что отмене его концерта в Италии, который должен был состояться в июле 2025 года, поспособствовали Эстония и Латвия. Его слова приводит специальный корреспондент НСН.
«Я просто не поехал туда, потому что мои друзья сказали: «Не приезжай». Если я хочу выступить в Италии, не говорю: «Позовите меня». Меня приглашают, приносят письма. А потом говорят: «Кто-то выступил из Латвии, Эстонии, они против». Я привык думать про музыку, а не про политиков из других стран», - подчеркнул он.
Он также добавил, что в России регулярно можно услышать музыку итальянских композиторов.
«Нас не интересуют политические связи, у нас почти весь Джузеппе Верди звучит. Звучат постоянно Винченцо Беллини, Антонио Розетти. Это самое главное. Вот когда этого не будет, тогда дело будет плохо», - сказал Гергиев.
Концерт Гергиева, запланированный на 27 июля, был отменен администрацией Королевского дворца в Казерте. Как отмечали СМИ, решению поспособствовали протестные настроения среди оппозиции и опасения возможных акций с участием представителей украинской диаспоры, напоминает «Радиоточка НСН».
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