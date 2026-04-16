США отказались продлевать временные послабления на экспорт нефти России
Администрация президента США Дональда Трампа не намерена продлевать сроки действия лицензий, разрешающих России и Ирану продавать свою нефть, сообщил журналистам глава американского Минфина Скотт Бессент.
По его словам, введенные после начала войны в Иране послабления распространялись только на сырье и продукты нефтепереработки, находившиеся в море в танкерах и которые были погружены на них до 12 марта. Министр указал, что весь данный объем уже реализован. Бессент отметил, что временное смягчение санкций против российской нефти было необходимо, «чтобы избежать конца света на рынке».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
