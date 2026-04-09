«Сотни миллиардов»: Названы убытки нефтяников в США от авантюры Трампа в Иране
Военная авантюра в Иране обрушила рейтинг президента США Дональда Трампа до 33%, теперь у республиканцев и на выборах в Конгресс в ноябре крайне низкие шансы, сказал НСН Малек Дудаков.
Война в Иране привела к расколу в политическом классе США и к растущему напряжению между Вашингтоном и американскими союзниками, а американские нефтяники потеряли из-за конфликта десятки, если не сотни миллиардов долларов. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу, с протестом против разрешения Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщило издание Politico. По словам Дудакова, нефтяная отрасль США терпит многомиллиардные убытки, а в политической верхушке Вашингтона назрел существенный раскол.
«Сегодня в политическом классе США наблюдается очень серьезный раскол. Это связано с явным проигрышем Вашингтона в противостоянии с Ираном. Хоть американский лидер Дональд Трамп и устраивает бесконечные сеансы политического газлайтинга, заявляя, что якобы американцы победили, все отлично понимают, что Ормузский пролив закрыт, контролируется он Ираном. Иран взимает плату со всех судов, будет готов взимать и с американских, если, конечно, их будут пропускать. Это вызывает недовольство американских нефтяников, у них до сих пор очень много инфраструктуры на пространстве Ближнего Востока, причем очень многое пострадало. Они несут многомиллиардные убытки в связи со всеми инвестициями, которые вкладывали в Ближний Восток на протяжении последних десятилетий. Это десятки, если не сотни миллиардов долларов. Конгресс вернется из пасхального отпуска 13 апреля, демократы настроены блокировать продолжение военной кампании против Ирана и выделение траншей на то, чтобы ее финансировать. В рамках внутриполитического противостояния Трампу будут вставлять палки в колеса, причем очень серьезные», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что все заметнее глобальный разрыв между Вашингтоном и его союзниками.
«Усугубляется также раскол США со своими союзниками. Это касается и европейцев, и Израиля. На Израиль американцы могут надавить, если сильно захотят, — перекрыть поставки авиабомб, и на этом вся израильская военная машина остановится, потому что без них бомбить Ливан или Иран они не смогут. Пока что какой-то стратегии выхода не просматривается. Трампу придется пойти на какие-то реалистичные переговоры и принять если не все, то многие условия Ирана, сохранить лицо ему не удастся», — подчеркнул политолог.
Указал американист и на катастрофическое падение рейтингов Трампа в связи с происходящим в Иране.
«Рейтинги Трампа серьезно упали, по последним опросам, до 33%. Две трети американцев негативно воспринимают его авантюру в Иране и выступают за немедленное прекращение боевых действий, в зависимости от того, что дальше будет происходить на Ближнем Востоке. Конечно, это все ослабляет позиции Трампа и республиканцев в преддверии выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Судя по последним электоральным моделям, демократы одерживают разгромную победу. Скорее всего, они забирают обе палаты под свой контроль», — заявил собеседник НСН.
В заключение Дудаков отметил, что президент США может попытаться возобновить боевые действия в Иране, но возможности для этого у него ограничены, к тому же это повлечет серьезные потери для американской армии.
«Очевидно, что если двухнедельные переговоры сорвутся, Трамп будет вынужден возобновлять какие-то боевые действия, но и тут возможности ограничены. Сказывается истощение военных арсеналов Пентагона по тем же высокоточным ракетам, мы видим, что у Вашингтона практически ничего не остается. Приходится делать упор только на авиабомбы, а для этого нужно залетать в воздушное пространство Ирана. Это угроза того, что Вашингтон будет терять все больше и больше самолетов, что мы уже и так недавно наблюдали. Альтернативный вариант — это сухопутная операция, но она приведет к большим потерям среди американских военных, тут тоже риски очень большие», — подытожил он.
Ранее Дудаков заявил, что попытка устроить процедуру Трампа может произойти в 2027 году.
- Дело не в психологах: Почему школа не справляется с девиантным поведением
- Песков: Европа по-прежнему отказывается от контактов с Россией
- Возможный альянс ВТБ и Wildberries назвали «большой проблемой»
- Захарова заявила, что Запад хочет затормозить многополярность
- В Иране за время конфликта погибли более 3 тысяч человек
- Исчезнут или адаптируются: Что будет с ценами на автомобильные шины
- Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии
- Жители Мурома обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции
- В Приморье раскрыли, как увеличили число многодетных семей в 2,6 раза