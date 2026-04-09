Война в Иране привела к расколу в политическом классе США и к растущему напряжению между Вашингтоном и американскими союзниками, а американские нефтяники потеряли из-за конфликта десятки, если не сотни миллиардов долларов. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу, с протестом против разрешения Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщило издание Politico. По словам Дудакова, нефтяная отрасль США терпит многомиллиардные убытки, а в политической верхушке Вашингтона назрел существенный раскол.

«Сегодня в политическом классе США наблюдается очень серьезный раскол. Это связано с явным проигрышем Вашингтона в противостоянии с Ираном. Хоть американский лидер Дональд Трамп и устраивает бесконечные сеансы политического газлайтинга, заявляя, что якобы американцы победили, все отлично понимают, что Ормузский пролив закрыт, контролируется он Ираном. Иран взимает плату со всех судов, будет готов взимать и с американских, если, конечно, их будут пропускать. Это вызывает недовольство американских нефтяников, у них до сих пор очень много инфраструктуры на пространстве Ближнего Востока, причем очень многое пострадало. Они несут многомиллиардные убытки в связи со всеми инвестициями, которые вкладывали в Ближний Восток на протяжении последних десятилетий. Это десятки, если не сотни миллиардов долларов. Конгресс вернется из пасхального отпуска 13 апреля, демократы настроены блокировать продолжение военной кампании против Ирана и выделение траншей на то, чтобы ее финансировать. В рамках внутриполитического противостояния Трампу будут вставлять палки в колеса, причем очень серьезные», — сказал Дудаков.

Собеседник НСН добавил, что все заметнее глобальный разрыв между Вашингтоном и его союзниками.