СМИ: США возобновили санкции против российской нефти
Администрация американского президента Дональда Трампа не стала продлевать временное послабление ограничительных мер, которое позволяло легально продавать нефть и нефтепродукты из России, погруженные на суда до 12 марта 2026 года, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, срок действия этой меры истёк 11 апреля. Послабления санкций вводились на фоне резкого обострения ситуации на энергетических рынках после начала конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, что привело к сокращению мирового экспорта нефти и скачку цен выше 100 долларов за баррель.
США стремился увеличить предложение сырья на глобальном рынке и временно смягчили санкционный режим в отношении России и Ирана, позволив покупателям легально приобретать уже отгруженную нефть.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
