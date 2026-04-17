СМИ: Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив

Иран разрешит проход судов через Ормузский пролив только при соблюдении трех условий, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности страны.

По данным источника, к проходу допускаются исключительно торговые суда — движение военных кораблей запрещено. Помимо этого, суда и их грузы не должны иметь отношения к государствам, которые Тегеран считает враждебными.