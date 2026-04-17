СМИ: Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив
Иран разрешит проход судов через Ормузский пролив только при соблюдении трех условий, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности страны.
По данным источника, к проходу допускаются исключительно торговые суда — движение военных кораблей запрещено. Помимо этого, суда и их грузы не должны иметь отношения к государствам, которые Тегеран считает враждебными.
Еще одно требование касается маршрута. Суда обязаны следовать по заранее установленному пути. Также подчеркивается, что все перемещения должны быть согласованы с вооруженными силами Ирана.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на время перемирия в Ливане Ормузский пролив открыт для прохода всех коммерческих судов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Плата за позор»: Члиянц выругал баснословные гонорары Биковича
- Трамп заявил о согласии Ирана на условия США
- Никуда не делись: Почему на рынке труда по-прежнему больше молодежи
- Союз театральных деятелей начал перепись уличных театров
- «Бег на месте»: Почему экранизации не повысят интерес к книге
- СМИ: Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив
- Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
- Россиянам назвали аксессуары, которые служат десятилетиями
- Течение уносит: Отдых на Пхукете летом назвали опасным
- Кинокомпания Paramount анонсировала третий «Топ Ган» с Томом Крузом