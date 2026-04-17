СМИ: Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив

Иран разрешит проход судов через Ормузский пролив только при соблюдении трех условий, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности страны.

По данным источника, к проходу допускаются исключительно торговые суда — движение военных кораблей запрещено. Помимо этого, суда и их грузы не должны иметь отношения к государствам, которые Тегеран считает враждебными.

Глава МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива

Еще одно требование касается маршрута. Суда обязаны следовать по заранее установленному пути. Также подчеркивается, что все перемещения должны быть согласованы с вооруженными силами Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на время перемирия в Ливане Ормузский пролив открыт для прохода всех коммерческих судов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
