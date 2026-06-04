Настоящая европейская позиция — культура должна быть выше политики, но ее в Европе придерживается только Россия. Делегация из РФ напомнила об этом на Венецианской биеннале, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре со специальным корреспондентом НСН в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.

Венецианская биеннале — это одна из самых известных, престижных и старейших международных выставок современного искусства, которая проводится раз в два года. Её часто называют «Олимпиадой мира искусства». В 2026 году биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября. Россия впервые с 2021 года представила проект «Дерево укоренено в небе» с участием нескольких десятков молодых музыкантов и художников из разных стран с 4 по 8 мая в оффлайн-режиме, а сейчас стенды работают в видеоформате. Швыдкой назвал главную идею российской делегации в Италии.