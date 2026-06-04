Швыдкой раскрыл главный посыл России на Венецианской биеннале
Россияне напомнили европейцам о том, какое место культура должна занимать в обществе, заявил спецкору НСН Михаил Швыдкой.
Настоящая европейская позиция — культура должна быть выше политики, но ее в Европе придерживается только Россия. Делегация из РФ напомнила об этом на Венецианской биеннале, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре со специальным корреспондентом НСН в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.
Венецианская биеннале — это одна из самых известных, престижных и старейших международных выставок современного искусства, которая проводится раз в два года. Её часто называют «Олимпиадой мира искусства». В 2026 году биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября. Россия впервые с 2021 года представила проект «Дерево укоренено в небе» с участием нескольких десятков молодых музыкантов и художников из разных стран с 4 по 8 мая в оффлайн-режиме, а сейчас стенды работают в видеоформате. Швыдкой назвал главную идею российской делегации в Италии.
«Посыл в Венецианском биеннале был очень простой. Есть российский павильон, который никогда для нас не закрывался. Мы предоставляли его в аренду организаторам, там был информационно-образовательный центр самой биеннале. Нам важно было показать, что культура выше политики. Этой позиции всегда придерживались европейцы, но, к сожалению, политика в Европе сегодня диктует условия культуре. А мы показали, что придерживаемся настоящей европейской точки зрения. Россия продемонстрировала, что она открыта для культурных контактов — мы не собираемся закрываться от взаимодействия с мировой культурой. Если выступления происходят в рамках российского законодательства, то никаких препятствий у артистов не будет», — отметил он.
Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева объяснила НСН, почему организаторы российского павильона не высказывались публично до начала работы выставки.
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