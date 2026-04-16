Боевые действия в Иране не смогут подорвать продовольственную безопасность России, более того, она полностью обеспечивает себя зерном, мясом, растительным маслом и удобрениями. Об этом НСН заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

При развитии конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток внешних сил искусственно подорвать продовольственную безопасность России, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Масленников, сообщила пресс-служба Совета безопасности. По словам Тихонова, сегодня России стала основным мировым «ковчегом» продовольственной безопасности на фоне общемирового раскола.

«Текущий конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива создали беспрецедентную ситуацию в мировой агропромышленной системе. Глобальные рынки удобрений оказались фактически расколоты, и в этом новом раскладе Россия заняла уникальное положение. На фоне глобального продовольственного шторма Россия превратилась из уязвимого игрока в главный мировой “ковчег” продовольственной безопасности и ключевого поставщика удобрений. В то время, как остановлено около 50% мирового экспорта удобрений, а цены на азотные удобрения уже выросли на 30%, Россия в 2025 году произвела 65,4 млн тонн удобрений, экспортировав почти 43 млн тонн. Мы не только не зависим от внешних поставок, но и способны насытить растущий спрос — доходы от экспорта удобрений уже превысили $11 млрд. Это наш стратегический актив, который позволяет удерживать цены на внутреннем рынке и наращивать экспансию на рынки Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал Тихонов.