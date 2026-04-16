Россию назвали «ковчегом» продовольственной безопасности на фоне войны в Иране
Поставки из Ирана особенно важны для России с декабря по июнь, исламская республика поставляет главным образом овощи и фрукты, сказала НСН Анатолий Тихонов.
Боевые действия в Иране не смогут подорвать продовольственную безопасность России, более того, она полностью обеспечивает себя зерном, мясом, растительным маслом и удобрениями. Об этом НСН заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
При развитии конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток внешних сил искусственно подорвать продовольственную безопасность России, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Масленников, сообщила пресс-служба Совета безопасности. По словам Тихонова, сегодня России стала основным мировым «ковчегом» продовольственной безопасности на фоне общемирового раскола.
«Текущий конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива создали беспрецедентную ситуацию в мировой агропромышленной системе. Глобальные рынки удобрений оказались фактически расколоты, и в этом новом раскладе Россия заняла уникальное положение. На фоне глобального продовольственного шторма Россия превратилась из уязвимого игрока в главный мировой “ковчег” продовольственной безопасности и ключевого поставщика удобрений. В то время, как остановлено около 50% мирового экспорта удобрений, а цены на азотные удобрения уже выросли на 30%, Россия в 2025 году произвела 65,4 млн тонн удобрений, экспортировав почти 43 млн тонн. Мы не только не зависим от внешних поставок, но и способны насытить растущий спрос — доходы от экспорта удобрений уже превысили $11 млрд. Это наш стратегический актив, который позволяет удерживать цены на внутреннем рынке и наращивать экспансию на рынки Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал Тихонов.
Вместе с тем, предупредил собеседник НСН, наметилась критическая ситуация по обеспечению России фруктами и ягодами.
«Россия полностью самодостаточна по удобрениям и даже наращивает их экспорт, но по фруктам и ягодам ситуация критическая. По итогам 2025 года самообеспеченность России фруктами и ягодами составила лишь 44% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 60%. Это наше самое уязвимое место. В то же время по зерну самообеспеченность выросла до 161%, по мясу — до 102%, по растительному маслу — до 252%. Россия вплотную приблизилась к целевым показателям по овощам и бахчевым (89,6% при пороге 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороге 95%). Таким образом, главный риск — не голод, а рост цен на импортные фрукты и отдельные овощи», — подчеркнул эксперт.
Особенно важны для России поставки из Ирана с декабря по июнь, добавил Тихонов. При этом переориентация на другие страны не может быть мгновенной.
«Иран — критически важный поставщик для России в холодный сезон. С декабря по июнь почти весь объем сладкого перца и баклажанов на российском рынке формируется за счет импорта, и здесь доля Ирана достигает 40%. По сельдерею, фисташкам и киви зависимость еще выше — 75-80%, а по салатной группе (айсберг, романо, лолло росса) замена иранским салатам пока не найдена. Переориентироваться на другие страны (Турцию, Египет, Узбекистан) можно, но не мгновенно — все контракты уже законтрактованы, а свободные объемы на мировом рынке ограничены. Цены уже реагируют: сладкий перец подорожал на 20%, помидоры — на 17%, морковь — на 12,9%. Однако в рознице томаты подорожали на 6,2%, а огурцы — на 6,8% при том, что у производителей они подешевели на 12,2% и 0,8% соответственно — это сигнал о сбоях в логистике и наценках ретейла», — отметил собеседник НСН.
При этом Россия не зависит от Ирана в плане поставок удобрений, указал Тихонов.
«Россия — второй в мире производитель удобрений после Китая, полностью обеспечивающий себя и активно наращивающий экспорт. Мы не импортируем удобрения через Ормузский пролив, а экспортируем через собственные порты Балтики и Черного моря. Более того, для защиты внутреннего рынка с 21 марта по 21 апреля 2026 года действует временный запрет на экспорт аммиачной селитры. Единственное, что может нас косвенно затронуть, — это рост мировых цен на удобрения, который подстегивает общую инфляцию, но на доступности удобрений для российских аграриев это не сказывается», — подытожил он.
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Россия закупает у Ирана не только продовольственные товары, но и газовые турбины, логистические проблемы не должны привести к дефициту и росту цен. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
