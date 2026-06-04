Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых

В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае по-прежнему рассматривается несчастный случай. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает RT.

Экс-следователь допустил, что пропажа семьи Усольцевых является инсценировкой

Отмечается, что в поисках участвуют около 80 человек, в том числе спасатели, сотрудники Госохотнадзора и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

«Члены семьи Усольцевых по-прежнему числятся пропавшими без вести», - добавили в ведомстве.

Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявила, что к поискам семьи Усольцевых подключили нейросеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПроисшествиеКрасноярский КрайСледственный Комитет Рф

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