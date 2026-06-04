Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае по-прежнему рассматривается несчастный случай. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ сообщает RT.
Отмечается, что в поисках участвуют около 80 человек, в том числе спасатели, сотрудники Госохотнадзора и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».
«Члены семьи Усольцевых по-прежнему числятся пропавшими без вести», - добавили в ведомстве.
Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявила, что к поискам семьи Усольцевых подключили нейросеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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