Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых

Отмечается, что в поисках участвуют около 80 человек, в том числе спасатели, сотрудники Госохотнадзора и добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

«Члены семьи Усольцевых по-прежнему числятся пропавшими без вести», - добавили в ведомстве.

Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявила, что к поискам семьи Усольцевых подключили нейросеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

