«Почему бы их не использовать так? Они будут инвестироваться, приносить доход гражданам. Это нормальное предложение. Я давно этот вопрос ставил, потому что это логично и правильно. Сейчас граждане в этом процессе не участвуют, доходность по таким вложениям непонятная и низкая. А если эти деньги активно будут использоваться, это принесет большую доходность, люди от этого выиграют», - рассказал он.

Эти накопления формировались у работавших россиян в период с 2002 по 2013 год. Из-за заморозки, действующей с 2014 года, страховые взносы идут только на страховую пенсию, но средства продолжают инвестироваться и принадлежат гражданам. На данный момент их можно получить в виде единовременной выплаты мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет при наличии минимального стажа и пенсионных баллов. С 2024 года можно обратиться в негосударственный пенсионный фонд и перевести свои средства в Программу долгосрочных сбережений.

Граждане РФ могут использовать свои замороженные пенсионные накопления уже сейчас, поэтому их официальный перевод в программу долгосрочных сбережений только посеет панику, но ничего не изменит, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН.

