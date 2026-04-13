Востоковед: Новая атака США по Ирану может грозить импичментом Трампу
США стремятся принудить Иран к переговорам, однако не факт, что блокада Ормузского пролива поможет Дональду Трампу достичь цели, сказал НСН Андрей Чупрыгин.
Помимо блокады Ормузского пролива американская сторона может вновь ударить по Ирану, однако помимо военных потерь подобная тактика может обернуться импичментом для президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля с 10:00 по восточному времени (17:00 мск), сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial. ВМС США будут перехватывать суда и проверять корабли, которые платили Ирану за проход. Трамп обвинил Иран в невыполнении обещания открыть пролив, назвав происходящее «мировым вымогательством». Чупрыгин отметил, что подобные действия не обязательно приведут к нужному результату.
«Основная идея – тормозить иранские суда и суда, которые заплатили Ирану пошлину за проезд. В основном это направлено на Иран – принуждение к переговорам. Насколько все сработает – неизвестно, поскольку Иран тоже делает героические заявления, что поставит США на колени», - объяснил он.
Как пишет The Wall Street Journal, президент США рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива. При этом американцы постараются избежать полномасштабных бомбардировок. Собеседник НСН допустил, что помимо военных потерь Трампу в текущих реалиях может грозить импичмент.
«Удары возможны. Не знаю насчет тупика, в который Трамп зашел или не зашел. Сам он, скорее всего, об этом не думает. Наоборот, вполне убежден, что практически победил, осталось чуть-чуть. Но даже когда американцы летели на переговоры, уже были сомнения, что они чем-то закончатся. А значит, возникнет опять вероятность возобновления горячей фазы. Тем более, что на Ближнем Востоке постоянно продолжается наращивание американской группировки. Это же просто так не делается. С моей точки зрения, помимо военных потерь самый большой риск для Трампа в случае продолжения операции против Ирана – вероятность импичмента. Есть подозрение, что там все к этому идет. В политических кругах США слишком много недовольных тем, что делает Трамп», - заметил Чупрыгин.
Мирные переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались около суток и завершились в ночь на 12 апреля безрезультатно. По данным СМИ, стороны не сошлись по двум ключевым вопросам: о ядерной программе Тегерана и Ормузском проливе, который Иран недавно открыл на фоне перемирия, напоминает «Радиоточка НСН».
